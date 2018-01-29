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    Esnaf, PKK yüzünden 24 bin müşteri kaybetti

    AA
    29.01.2018 - 09:34 | Son Güncelleme:

    Alman kamuoyu, hafta sonu terör örgütü PYD/PKK yandaşlarının Köln başta olmak üzere bazı şehirlerde düzenlediği gösterilerin ekonomilerine verdiği zararı tartışıyor.

    KUZEY Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti’nin yüksek tirajlı gazetelerinden Express’in haberine göre, terör örgütü PYD/PKK yandaşlarının Köln’de düzenlediği gösteri kente milyonlarca Euro'ya mal oldu. Cumartesi günlerinin esnafın en fazla satış yaptığı günler olduğunun hatırlatıldığı haberde, gösteri nedeniyle şehir merkezinde alışveriş hacminin hafta sonu yüzde 25 oranında azaldığına dikkat çekildi. 

    Philipp J. Meckert imzasıyla yayımlanan haberde, “Her dört müşteriden biri cumartesi günü bu gösteri nedeniyle alışverişe çıkmadı. Köln esnafı ve çevre sakinleri bu gösterilerin daha ne kadar süreceğini sorguluyor ve herkes bu durumdan şikâyetçi” denildi.
    Köln’ün en işlek caddelerinden biri olan Schildergasse’de saatte ortalama 3 bin 400 kişinin alışveriş ettiği belirtilen haberde, gösteri nedeniyle cumartesi günü saat 12.00-19.00 saatleri arasında yaklaşık 24 bin müşteri kaybının yaşandığı ifade edildi.
    Haberde, her müşterinin en az 50 Euro harcadığının hesap edildiğinde toplam kaybın sadece bir cadde için 1.2 milyon Euro'ya karşılık geldiği vurgulandı.

    Etiketler: avrupadan haberler , ALMANYA
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