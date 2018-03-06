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    Eskimolar nisan ayında genel seçime gidiyor

    AA
    06.03.2018 - 10:42 | Son Güncelleme:

    Danimarka Krallığı’na bağlı Kuzey Kutup ülkesi Grönland’da özerk yönetim, nisan ayında meclis seçimine gitme kararı aldı.

    GRÖNLAND Kamu Yayıncısı KNR, Grönland Özerk Yönetimi Başkanı Kim Kielsen’in, nisan ayında seçime gitme kararı aldıklarını açıkladığını duyurdu. 31 sandalyeli mecliste yer alacak partilerin belirleneceği seçim, 17 ya da 24 Nisan’da yapılacak. 

    Grönland meclisinde temsil edilen 5 parti, seçimde yarışacak. Kısa süre önce kurulan bir siyasi partinin ise seçime katılabilmesi için halktan 942 imza toplaması gerekiyor.
    Yaklaşık 56 bin nüfuslu Grönland’da 40 binden fazla seçmen bulunuyor.

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    Grönland, 2 milyon 166 bin kilometrekarelik yüzölçümüyle Türkiye’nin yaklaşık 3 katı. Büyük bir kısmı buzla kaplı Grönland’da uranyum başta olmak üzere altın ve değerli taşların yanı sıra petrol ve gaz rezervleri de bulunuyor. 1979’da özerklik almasına rağmen Grönland, dışişleri, güvenlik ve mali konularda Danimarka Krallığı’na bağlı.

    Etiketler: Eskimo , Danimarka , seçim , avrupadan haberler
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