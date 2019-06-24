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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
24.06.2019 - 14:32, Son Güncelleme:

Eski Sırp askere insanlığa karşı suçtan 13 yıl hapis

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Eski Sırp askere insanlığa karşı suçtan 13 yıl hapis

Bosna Hersek'te mahkeme, eski Sırp asker Sretko Pavic'i, bu ülkede 1992-1995'te yaşanan savaşta insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle 13 yıl hapse mahkum etti.

Bosna Hersek Mahkemesi, eski Sırp asker Sretko Pavic'i, Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle 13 yıl hapse mahkum etti.

Mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, Pavic'in 1992'de Sırp asker ve polisler tarafından Bosna Hersek'in kuzeyindeki Prijedor'da Sırp olmayan nüfusa yönelik yapılan sistematik saldırılarda aktif rol aldığı belirtilerek, eski Sırp askerin insanlığa karşı suçtan 13 yıl hapse mahkum edildiği bildirildi.

Açıklamada, Pavic'in Prijedor'daki Boşnak nüfusun evlerini terk etmesi ve öldürülmesinde de yer aldığı kaydedildi.

İnsanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle yargılanan Pavic hakkındaki karar duruşması bugün yapıldı.

PRİJEDOR'DA NE OLDU?

Bosna Hersek'teki savaşın yeni başladığı Mart 1992'de Prijedor'daki 13 polis karakolunda görev yapan bin 775 Sırp bir ayda silahlandırıldı.

Sırp birlikleri, 29 Nisan gecesi o dönemde nüfusunun çoğunluğu Boşnak olan Prijedor şehrini ele geçirdi. Ağır silahlara sahip Sırp birlikleri, 23 Mayıs 1992'de Prijedor civarındaki köylere saldırdı. Prijedor ve civarındaki katliamda 102'si çocuk 3 bin 176 sivil hayatını kaybetti.

Prijedorlu yaklaşık 30 bin sivil, o dönemde Omarska, Keraterm, Kozarac, Trnopolje ve Manjaca'daki toplama kamplarına götürüldü. On binlerce kişi ise doğdukları topraklardan sürgün edildi.

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