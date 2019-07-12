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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)
12.07.2019 - 16:25, Son Güncelleme:

Eski nişanlısını kaçırıp dövdü! Sözleri şaşkına çevirdi

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Eski nişanlısını kaçırıp dövdü! Sözleri şaşkına çevirdi

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da, Berkan D. kendisiyle barışmak istemeyen eski nişanlısı H.E.K.'yi, zorla araca bindirip, kaçırdı. Darbedildikten sonra araçtan atlayan H.E.K., polise sığındı. Berkan D. yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay 7 Temmuz tarihinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Berkan D., eski nişanlısı H.E.K. ile konuşmak için Fuar Alanı bölgesinde buluştu. İkili bir süre sonra tartışmaya başlayınca, Berkan D. H.E.K.'yi zorla LP 605 plakalı aracına bindirdi.

H.E.K.'yi,  "Başkasıyla birlikte olma diye seni öldüreceğim" diye tehdit ettiği iddia edilen Berkan D., Dikmen bölgesine doğru hareket etti. Berkan D., H.E.K.'yi araç içinde darbetmeye de başladı. Aracın yavaşladığı bir anda H.E.K. araçtan kendini dışarı atıp, kaçmaya başladı.

Aracını durduran Berkan D. de H.E.K.'nin peşinden koşarak, eski nişanlısının üzerindeki giysileri yırttı. Berkan D., genç kızı o halde bırakıp, kaçtı.

H.E.K., otostop yaparak bölgedeki Boğazköy Karakolu'na kadar gidip, burada polise sığındı. Şikayet üzerine Berkan D. polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

'İSTEMEDEN VURDUM'

Berkan D. dün mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede suçlamaları dinleyen Berkan D., "Öncelikle ben oraya barışmak için gitmedim. Beni özlediğini söylediği için gittim. Araçta bana yaptığı hakaretler sonucunda da istemeden kendisine vurdum" dedi.

Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının, davaları görüşülünceye değin 45 gün süreyle hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine karar verdi.

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