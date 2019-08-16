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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
16.08.2019 - 16:02, Son Güncelleme:

Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev'in mal varlığı donduruldu

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Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev'in mal varlığı donduruldu

Kırgızistan'da polisinin operasyonuyla 8 Ağustos'ta gözaltına alınan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ülkedeki mal varlığının dondurulduğu bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Atambayev'e ve ailesine ait olduğu belirlenen bankalar ile diğer şirketlerdeki gerçek ve tüzel kişiler nezdindeki banka hesapları, mülk, menkul kıymetler ve hisselerinin tümünün bloke edildiği belirtildi.     

Atambayev'e, eşine ve şirketlerine ait mal varlıklarının listesinin paylaşıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:     

"Atambayev'e ait olduğu bilinen Kırgızavtomaş Üretim Tesisleri Anonim Şirketi, Aprel (Nisan) ve Kanal D televizyon kanalları, Aprel Vakfı, Ulusal Sürdürülebilir İnsani Gelişme Uzmanı Konseyi Derneği, Sağlık ve Uzun Ömür Tıp ve Eğitim Bilim Merkezi, Radyo ve Televizyon Tüzel Kişiler Birliği, Kırgızavtomaş Tüzel Kişiler Birliğine ait 25 bankadaki kasa mevcutlarının yanı sıra Atambayev'e ait 5 lüks otomobil, bir ev, bir yayla, 3 bağ, 4 arazi, Atambayev'in eşi Raisa Atambayeva'ya ait birer daire ve ev, 3 otomobil ile Kırgızavtomaş şirketine ait onlarca daire, mülk, araç, arazi, depo ve tesisleri donduruldu."    

Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayevin mal varlığı donduruldu

 

NE OLMUŞTU?     

Polis, Meclis tarafından 27 Haziran'da dokunulmazlığı kaldırılan Atambayev'i, mafya lideri Aziz Batukayev'in 2013'te yasa dışı serbest bırakılmasıyla ilgili devam eden soruşturma kapsamında "tanık" sıfatıyla ifadesine başvurmak üzere üç kez davet etmişti.     

İçişleri Bakanlığı Soruşturma Bölümünün üçüncü davetine rağmen gelmeyen Atambayev'i, kolluk nezaretinde istenilen makama götürmek amacıyla 7 Ağustos'ta Koy-taş köyündeki evine operasyon düzenlenmişti.     

Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayevin mal varlığı donduruldu

Operasyon sırasındaki olaylarda bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetmiş, 6 güvenlik görevlisi Atambayev destekçilerince rehin alınmış, birçok özel harekatçı ve polisin de aralarında bulunduğu 100'e yakın kişi yaralanmıştı.     

Bişkek Pervomay İlçe Mahkemesince operasyonla gözaltına alınan Atambayev'in Milli Güvenlik Devlet Komitesi nezarethanesinde 26 Ağustos tarihine kadar tutulmasına karar verilmişti.      

Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayevin mal varlığı donduruldu

Yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınan Atambayev'in "cinayet", "cinayete teşebbüs" ve "adam alıkoyma" suçlarından yargılanacağı belirtiliyor.

Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayevin mal varlığı donduruldu

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