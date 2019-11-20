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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
20.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Eski İsrail ajanlarının şirketi Rum kesiminde ortaya çıktı

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Eski İsrail ajanlarının şirketi Rum kesiminde ortaya çıktı

Pegasus yazılımının Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın izini bulmakta kullanıldığı belirtilmişti. Bu yazılımı pazarlayan İsrail gizli servisi Mossad’ın eski ajanı ve şirketi, Kıbrıs Rum kesiminde deşifre oldu.

RUM yönetimi ve polisi, tesadüfen ortaya çıkan skandalla ilgili, “Şirket izinli faaliyet gösteriyor” açıklamasını yapmakla yetindi. Eski İsrail ajanı Tal Dilian’ın ‘meteoroloji araçları’ kılıfıyla adaya getirerek Rumların hizmetine verdiği dinleme araçları, bazı bölgelerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) de kapsama alanına alıyor. Skandal, eski ajan Tal Dilian’ın dünyanın önde gelen ekonomi dergilerinden Forbes’a, modifiye edilmiş bir ambulans içine kurulan, Whatsapp mesajları dahil cep telefonlarını takip eden ve tüm bilgilerini çalan dinleme sistemini Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki Larnaka şehrinde tanıtmasıyla ortaya çıktı.

ŞİRKETİ POLİS KORUYOR

Haberi araştıran Rum Politis gazetesi, Mossad eski ajanı Dilian’ın Rum yönetiminin özel izniyle 2011 yılında Larnaka’da ‘Wispear Systems’ adında casusluk şirketi kurduğu ve Rum polisine ‘yasadışı’ hizmet verdiği bilgisine ulaştı. Mobil iletişimi takip eden araçlar, Rum yönetimine ‘meteoroloji araçları’ adı altında getirildi. Casusluk şirketini 24 saat koruma altına alan Rum polisi, telefon dinlemek yasak olmasına rağmen Tal Dilian’dan hizmet aldı.

KKTC’Yİ DE KAPSIYOR

İsrailli eski ajan Forbes dergisine, “Telefon numarasını verin, cep telefonu içindeki tüm bilgileri, nerede olduğunu ve tüm görüşmeleri size vereyim” dedi. Pegasus yazılımı, numarası verilen cep telefonuna internete bağlandığı anda ulaşıyor ve gizlice casus yazılım yüklüyor. Dinleme aracının kapsama alanı geniş. Özellikle Türk ve Rum kesimleri olarak ikiye bölünmüş başkent Lefkoşa’da ve sınıra yakın bölgelerde KKTC’yi de kapsama alanı içine alıyor.

Dilian’ın Larnaka’da casusluk şirketi kurduğu 2011 tarihi, Kıbrıs Rum yönetimi ve İsrail arasındaki ilk istihbarat anlaşmasının imzalandığı tarihle örtüşüyor. İsrail 2010’da Doğu Akdeniz’i Rum yönetimi ile paylaşan anlaşma imzaladı. Dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, bölgedeki enerji kaynaklarından Türkiye’yi dışlayan bu anlaşanın ardından 2011’de Rum yönetimini ziyaret etti ve dönemin Rum lideri Dimitris Hristofyas’la ilk istihbarat işbirliği anlaşmasını imzaladı. Söz konusu ziyarette Peres, programında olmamasına rağmen günümüzün Rum lideri Nikos Anastasiadis’le de özel bir görüşme gerçekleştirmişdi.

Eski İsrail ajanlarının şirketi Rum kesiminde ortaya çıktı

AJANLARIN KURDUĞU ŞİRKETLER CEP TELEFONLARINI DİNLİYOR

İSRAİL gizli servisinde 24 yıl hizmet veren Tal Dilian, 2011 yılında kendisi gibi eski istihbaratçı arkadaşlarıyla Bulgaristan’da Circles, Kıbrıs Rum yönetiminde ise Wispear Systems adlı iki şirket kurdu. Tal Dilian, yine eski Mossad ajanlarının ABD’de kurduğu Francisco Partners ve NSO adlı istihbarat şirketleriyle ortak oldu. Ajanların kurduğu şirketler ağının ortak özelliği, özel casusluk hizmetinin yanı sıra cep telefonu dinleme ve takip teknolojileri pazarlamaları. Kıbrıs Rum yönetiminde deşifre olan Tal Dilian’ın ABD’deki ortağı NSO şirketi, Suudi istihbaratının İstanbul’daki Cemal Kaşıkçı cinayetinde, Kaşıkçı’nın cep telefonuna gizlice yüklenen Pegasus adlı casus yazılımıyla gündem oldu. Suudi muhalifler NSO şirketine dava açtı, ancak şirket Suudilere yazılımı sattıklarını reddetti.

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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