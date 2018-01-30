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    Eski halinden eser kalmadı!

    Hürriyet Haber
    30.01.2018 - 07:48 | Son Güncelleme:

    İngiliz basını, yolsuzluk iddiaları nedeniyle gözaltına alınan dünyanın en zengin isimlerinden Suudi prens Alwaleed bin Talal'in serbest kaldıktan sonra ev hapsine konulduğunu iddia etti.

    Riyad'daki Ritz Carlton otelinde gözaltına tutulan milyar Suudi prens'in Ritz Carlton'da kaldığı otelde çekilmiş görüntüler ortaya çıktı. 

    İngiliz Daily Mail gazetesine göre, buradan salınan prens şu anda fiili olarak bir ev hapsinde tutuluyor. 

    Eski halinden eser kalmadı

    6 milyar dolarlık bir ücret karşılığında serbest bırakıldığı iddia edilen prensin, ülkeden çıkışının da yasak olduğu ifade ediliyor.

    Daily Mail'e konuşan Suudi yönetimine yakın bir kaynak, Prens bin Talal'ın yakından izlendiğini ve özgür olmadığını söyledi. 

    Sahibi olduğu Ritz-Carlton Oteli'nde göz altına alınan Talal, kara para aklama, rüşvet ve gaspla suçlanmıştı.

    Alwaleed bin Talal'ın 17 milyar dolarlık servetinin omurgasını, Kingdom Holding oluşturuyor. 1979'da Talal'ın babasından aldığı 30 bin dolarlık destekle kurulan holding, bugün 8 milyar dolarlık piyasa değerine sahip.

    Başlarda, diğer tüm girişimci prensler gibi, toprak alım satımı ve yabancılara arsa tahsisi gibi işlerle uğraşan Talal, 1990'da Citigroup'tan hisse aldı. Citigroup'un o dönemki CEO'su John Reed'in Talal'dan nakit talep etmesi üzerine Suudi Prens, Şubat 1991'de yarım milyar dolarından daha vazgeçti.

    Eski halinden eser kalmadı

     

     

     

    Etiketler: suudi arabistan , haberler , HABER
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