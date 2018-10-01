Eski güzellik kraliçesi öldürülmüştü... 'Sıradaki sensin' mesajı
22 yaşındaki eski Bağdat Güzeli Iraklı manken Tara Fares kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü. Fares'ten sonra eski Irak Güzeli Şeyma Kasım da sosyal medyada ölüm tehditleri aldığını açıkladı.
2015 Irak Güzeli Şeyma Kasım, sosyal medyada canlı yayımladığı videoda telefonuna "Sıradaki sensin" şeklinde bir mesaj geldiğini söyledi.
Şeyma Kasım, ülkesinde tanınmış bazı kadınların "tavuklar gibi katledilmekle" tehdit edildiğini belirtti.
Kasım, Bağdat'ta öldürülen Fares'i "şehit" olarak nitelendirdi.
2,7 milyon takipçisi olan Instagram fenomeni Şeyma Kasım fotoğraflarına binlerce beğeni geliyor.
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