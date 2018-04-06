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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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HaberlerDünya HaberleriEski Güney Kore Cumhurbaşkanı Park Geun-hye'ye rüşvet dahil 16 suçtan 24 yıl hapis
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Dünya
06.04.2018 - 12:20, Son Güncelleme:

Eski Güney Kore Cumhurbaşkanı Park Geun-hye'ye rüşvet dahil 16 suçtan 24 yıl hapis

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Eski Güney Kore Cumhurbaşkanı Park Geun-hye'ye rüşvet dahil 16 suçtan 24 yıl hapis

Siyasi iltimaslar karşılığında ülkenin en büyük bazı şirketlerinden rüşvet almak ve görevini kötüye kullanmak dahil 16 suçtan suçlu bulunan eski Güney Kore Cumhurbaşkanı Park Geun-hye 24 yıl hapis ve 17 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

Güney Kore Televizyonu, Park Geun-hye hakkındaki kararın açıklanmasını canlı yayımladı.

BBC Türkçe'nin haberine göre Park Geun-hye ise kararın açıklandığı bugünkü duruşmaya da katılmadı.

Hakkındaki 18 suçlamanın tümünü reddeden ve mahkemenin kendisine karşı önyargılı olduğunu iddia eden Park, duruşmaları boykot ediyordu.

SAMSUNG VE LOTTE GROUP DA SKANDALA KARIŞTI

Park, siyasi iltimaslar karşılığında ülkenin en büyük 5. şirketi Lotte Group'tan yaklaşık 6,5 milyar dolar, teknoloji devi Samsung'dan ise yaklaşık 27 milyar dolar rüşvet almakla suçlandı.

Güney Kore'de daha önce Lotte Group Yönetim Kurulu Başkanı Shin Dong-bin 2 yıl 6 ay, Samsung'un varisi Jay Y. Lee de 2,5 yıl hapis cezası almıştı.

Temyiz Mahkemesi Şubat ayında cezaevinde geçirdiği bir yılı göz önünde bulundurarak Jay'i serbest bırakmıştı.

ESKİ ASKERİ LİDERİN KIZI

2012'de Güney Kore'nin ilk kadın cumhurbaşkanı seçilen Park Geun-hye eski askeri lider General Park Chung-hee'nin kızı.

Park Chung-hee ise toplumda kutuplaşmaya neden olan tartışmalı bir isim.

General Park'ın 1961-1979 arasında iktidarda olduğu dönem Güney Kore'nin ekonomide parladığı ancak muhalefetin acımasızca bastırıldığı bir dönem olarak görülüyor.

Park Geun-hye, babası dönemindeki insan hakları ihlallerinden dolayı özür dilemişti.

ARKADAŞI DA HÜKÜM GİYMİŞTİ

Eski Güney Kore Cumhurbaşkanı, arkadaşı Choi Soon-sil aracılığıyla siyasi iltimaslar karşılığında ülkenin en büyük şirketlerinden rüşvet almakla suçlanıyordu.

Choi Soon-sil de Şubat ayında rüşvet ve yolsuzluktan suçlu bulunmuştu.

Güney Kore basını, Park Geun-hye hakkındaki iddianamenin 120 bin sayfayı bulduğunu yazmıştı.

Park, aylar süren protestolardan sonra Mart 2017'de görevden alınmış, daha sonra da tutuklanıp yargılanmıştı.

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