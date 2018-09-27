Eski Fransız Başbakan Katalonya'dan aday
ESKİ Fransa Başbakanı Manuel Valls, Mayıs 2019’da İspanya’da yapılacak yerel seçimlerde ülkenin ikinci büyük şehri ve bağımsızlık yanlısı Katalonya’nın başkenti Barcelona’dan belediye başkanı olmak için adaylığını resmen açıkladı.
Fransız milletvekilliğinden istifa edecek olan Valls’in adımı hem Fransa’da hem İspanya’da büyük tartışmaya neden oldu. Adaylık açıklamasını Fransızca ve Katalanca yapan Valls, “Barcelona’ya gelmek bir kopuş değil. Aynı yolun ve yolculuğun yani Avrupa yolculuğunun devamı” dedi. Valls seçimlerde başarısız olsa da Fransa’da siyasetten çekileceğini ve yaşamını Barcelona’da sürdüreceğini ifade etti.
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