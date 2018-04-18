Eski first lady Barbara Bush yaşamını yitirdi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriEski first lady Barbara Bush yaşamını yitirdi
GeriDünya Eski first lady Barbara Bush yaşamını yitirdi
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
BBC Türkçe
18.04.2018 - 06:28, Son Güncelleme:

Eski first lady Barbara Bush yaşamını yitirdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eski first lady Barbara Bush yaşamını yitirdi

ABD'nin eski first lady'si Barbara Bush 92 yaşında hayatını kaybetti.

1989-93 yılları arasındaki ABD Başkanı George H. W. Bush'un eşi olan Barbara Bush, 2001-09 yılları arasındaki ABD Başkanı George W. Bush'un da annesiydi.

Kronik kalp rahatsızlığı ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı yaşayan Barbara Bush, hastalığının ilerlemesinin ardından tedavisine son verip son günlerini ailesiyle birlikte geçirmeye karar vermişti.

Babasından iki dönem sonra, 2000 yılında başkanlığa seçilen oğlu George W. Bush, annesinin ölümünün ardından bir açıklama yayınlayarak "Annem 92 yaşında yaşamını yitirdi. Barbara Bush müthiş bir first lady'ydi ve milyonlara okuma yazma öğreten eşsiz bir kadındı" dedi.

Eski first lady Barbara Bush yaşamını yitirdi
Barbara Bush 1992'de, iki yıl sonra Teksas Valisi olacak oğlu George W. Bush ile eşinin başkanlık kampanyası sırasında

Bush annesinin son anına kadar kendilerini güldürmeye devam ettiğini söyledi ve ekledi:

"Barbara Bush gibi bir anneye sahip olduğum için şanslıyım. Onu gerçekten çok özleyeceğiz. İyi dilekleriniz ve dualarınız için hepinize teşekkür ederiz." 

Cumhuriyetçilerin sağ kanadıyla çatışan kampanyalarıyla biliniyordu

Barbara Bush, kadınların okuma yazma öğrenmesi için, sosyal adalet lehine ve ırkçılığa karşı yürüttüğü kampanyalarla biliniyordu.

İlk olarak gençliğinde iki Afrika kökenli kadınla çıktığı bir araba yolculuğunda kadınların beyazların kaldığı otellere ve gittiği restoranlara sokulmadığını görünce ırkçılığı fark eden Barbara Bush, kendini Cumhuriyetçi Parti'nin sağ kanadıyla çatışırken bulmuştu.

Bush'un bazen düşünceleri nedeniyle eşi ve oğlunun partisi olan Cumhuriyetçi Parti ile çatışmamak adına söylemlerini yumuşattığı biliniyor. Buna kürtaj hakkını destekleyen tutumu da dahil.

Bush 8 Temmuz 1925'te New York'ta bir dergi yayıncısının kızı olarak dünyaya gelmişti.

Eski first lady Barbara Bush yaşamını yitirdi
George - Barbara çiftinin altı çocuğu olmuştu

16 yaşında bir öğrenciyken tanıştığı George G. W. Bush ile bir ilişkiye başlayan Barbara Bush, 1943'te nişanlanma kararı almıştı. Anılarını anlatırken "İlk öpüştüğüm adamla evlendim. Bunu çocuklarıma söylediklerimde inanamıyorlar" diyordu.

Barbara Bush 1953'te kızının 3 yaşında lösemiden kaybettikten sonra kanserle mücadele eden derneklere destek vermeye başlamıştı. Oğlu Neil'ın disleksik olmasının ardından da okur yazarlık kampanyalarına destek vermişti.

Barbara Bush'un 93 yaşındaki eşi George H. W. Bush, en uzun süre yaşayan ABD başkanı unvanını taşıyor. Parkinson hastalığına yakalanan George H. W. Bush tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdürüyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Gerçek bir şehirliyi 7 adımda nasıl tanırsınız?

Eski first lady Barbara Bush yaşamını yitirdi

Dünya’nın en acı biberini yiyen adam hastanelik oldu

Türkiye’nin cenneti Yalova’da yatırım yapmak için 6 muhteşem neden!