Eski FBI Başkanı Comey: Trump etik olarak başkanlığa uygun değil

"Başkanın erken bunama yaşadığı ya da akli dengesinin yerinde olmadığı gibi söylentilere inanmıyorum" diyen Comey, sözlerine şöyle devam etti:

"Trump'ın tıbbi anlamda başkanlığa uymadığını söylemiyorum. Etik olarak başkanlığa uygun olmadığını düşünüyorum. Başkanımız bu ülkenin kalbindeki değerlere saygı ve bağlılığını gösterebilmeli. Bunlardan en önemlisi de dürüstlük. Bu başkan bunu yapamıyor."

Comey'in kovulmasına giden süreci anlattığı ve Trump'ı "etiksiz ve gerçeklerden kopuk biri" olarak nitelediği anı kitabı piyasa çıkmak üzere. Trump ise Comey'in kitabındaki iddiaların sahte olduğunu söylüyor.

'KİTABINI SATMAK İÇİN HER ŞEYİ SÖYLEMEYE HAZIR'

Comey, kovulmasından bu yana ilk büyük televizyon röportajını ABC News'ın 20/20 programında verdi.

Trump röportajın yayımlanmasından kısa süre önce Twitter'dan Comey'i yalanlar söylemekle suçlarken, lideri olduğu Cumhuriyetçi Parti de röportajdan saatler sonra yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Comey'in görevi suistimal geçmişinden daha kötü bir şey varsa, o da kitabını satmak için her şeyi söylemeye hazır olması" ifadelerine yer verildi.

Eski FBI Başkanı Comey'in Trump'ı "egosunun esiri bir mafya babasına" benzettiği anı kitabı A Higher Loyalty: Truth, Lies & Leadership (Daha Büyük Bir Sadakat: Gerçekler, Yalanlar ve Liderlik) önümüzdeki günlerde raflarda olacak.

Comey kitabının tanıtım turlarını sürdürürken, Trump ve çevresinde endişe havası hakim.

Cumhuriyetçiler "yalanlarla dolu" ve intikam amaçlı olduğunu savundukları kitaba karşı internette lyincomey (yalancıcomey) başlıklı bir site açarak karşı kampanya başlattı bile.

COMEY BAŞKA NE DEDİ?

ABC televizyonu, James Comey ile röportajın 42 bin kelimelik dökümünü yayınladı.

Röportajda Trump'ın sadık insanları çevresinde tutarak "her şeyin merkezinde olan bir patron" olduğunu öne süren Comey, başkanı "kusurlu insanlarla çevrelenmiş son derece kusurlu bir insan" olarak niteledi.

Trump'ı kadınlara "et parçası" muamelesi yapmakla suçlayan Comey, ABD Başkanı'nın "büyük küçük her konuda yalan söyleyip ABD halkının da bunlara inandıklarında ısrar ettiğini" de öne sürdü.

"Kitabı okuyanlar benim aptal olduğumu düşünebilir ama dürüst bir aptalım" diyen Comey, "FBI'ın Clinton soruşturmasını bağımsız bir şekilde yürüttüğüne kalıbımı basarım" diye de ekledi.

.@GStephanopoulos: “Is Donald Trump unfit to be president?”

@Comey: “Yes, but not in the way I often hear people talk about it...I don't think he's medically unfit to be president. I think he's morally unfit to be president.” https://t.co/nzGYlTmLXf #Comey pic.twitter.com/4eag9flFZ2