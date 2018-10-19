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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
19.10.2018 - 08:58, Son Güncelleme:

Eski FBI ajanı 4 yıl hapse mahkum edildi

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Eski FBI ajanı 4 yıl hapse mahkum edildi

FBI'ya ait ulusal savunmaya ilişkin gizli belgeleri tutma ve bu belgeleri basınla paylaşma suçlaması ile dava açılan eski FBI ajanı Terry Allbury 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'de, Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) terörle mücadele kapsamında insanları kökenleri üzerinden fişlemek dahil tartışmalı pek çok uygulamalarını içeren belgelerini basınla paylaştığı gerekçesi ile eski FBI ajanı Terry Allbury'ye 4 yıl hapis cezası verildi.

Minnesota eyaletinde görevliyken, Adalet Bakanlığı tarafından hakkında FBI'ya ait ulusal savunmaya ilişkin gizli belgeleri tutma ve bu belgeleri basınla paylaşma suçlaması ile dava açılan eski ajan Allbury'nin yargılaması tamamlandı.

Savcılık makamı, Allbury'nin "50'si gizli olmak üzere 70 FBI belgesini online yayın yapan bir medya organı ile paylaştığını ve bu belgelerden birinin FBI'ın gizli muhbirlerini nasıl değerlendirdiğine dair bilgiler içerdiğini" kaydetti.

Albury'nin bilgileri paylaştığı muhabirin ve haber sitesinin ismi dava dosyasında geçmezken, bilgilerin Şubat 2016 ila Ocak 2017 tarihlerinde sızdırıldığı belirtildi.

Savcılık, Allbury'nin kamu güvenini ihlal ettiği ve ülkenin ulusal güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesi ile 4 yıldan fazla ceza verilmesi talebinde bulundu.

Minnesota Bölge Yargıcı Wilhelmina Wright, Allbury'nin FBI'daki konumunu ve gizli bilgilere erişim iznini kötüye kullandığına hükmetti ve eski ajanı 4 yıl hapse mahkum etti.

Eski FBI ajanının avukatları ise sanığın, vatanseverlik hissiyle hareket ettiğini ve FBI'ın terörle mücadele politikalarının ırklar üzerinden fişleme yapmaya kadar vardığını savundu.

Allbury, nisan ayında suçunu kabul etmiş ve özür dilemişti.

Adalet Bakanlığı'nın olayla ilgili soruşturması, ABD kökenli haber sitesi The Intercept'in "FBI'ın Gizli Kuralları" başlığı altında bir haber dizisi yapmasının ardından başlamıştı.

The Intercept haber sitesi FBI'ın özellikle de ülke içinde terörle mücadele konularında geniş yetkilere sahip olduğunu ve bu yüzden de Müslüman kökenli bölgelerde bu yetkilerini yasaların ötesine geçebilecek şekilde kullandığını yazmıştı.

The Intercept'in haberinde FBI'ın bir kampüs kulübünün meşru olmadığına karar verip etkinliklerini engelleyebildiği, potansiyel muhbirlere yönelik gizli bilgileri ele geçirerek onlara karşı kullanabildiği, FBI ile çalışması konusunda bazı kişilerin göçmenlik durumlarını kullanarak baskı yapıp, işleri bittiğinde onları sınır dışı edebildiği ve yetkisi olmadığı halde şirketlerden müşterilerinin kişisel bilgillerini paylaşmaya zorlayabildiği iddia edilmişti.

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