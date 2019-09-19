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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA
19.09.2019 - 10:59, Son Güncelleme:

Eski eşini kameralar önünde defalarca bıçakladı

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Rusya’da karısıyla boşanan eski koca bu durumu hazmedemeyince kadını çalıştığı ofiste defalarca bıçakladı.

Rusya’ya bağlı Kuzey Osetya’nın başkenti Vladikavkaz’da yaşanan olayda bir kadın eski eşinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Edinilen bilgiye göre, bir ofiste gişe memuru olarak çalışan kadının yanına gelen eski koca 6 ay önce boşandığı karısıyla tekrar konuşmak istedi.

Fakat kadın eski kocasının talebini reddetti. Bu kez eski karısının cep telefonunu eline alan eski koca karısının mesajlarını okumaya başladı.
Karısının kendisine hiç aşık olmadığını savunan eski koca, savunmasız karısına sözlü şiddete başladı.

Kadın korktukça daha çok bağıran eski koca bu kez belindeki bıçağı çıkararak sandalyede oturan kadını bıçaklamaya başladı.

Bıçak darbeleri alan adın kendisini savunmaya çalışsa da başarılı olamadı. Gözü dönen eski koca karısının vücuduna ve kafatasına bıçak darbelerini indirdikten sonra ofisten çıktı. Yerde kanlar içinde kalan kadın ise hastaneye kaldırıldı.

Talihsiz kadının hayati tehlikesinin devam ettiği, eski kocanın yakalanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Kadının çalıştığı ofisin güvenlik kameralarının çalıştığı anda yaşanan vahşetin görüntüleri basına servis edildi. Kadına şiddetin tüm dünyada geldiği nokta kamera görüntüleriyle yine gözler önüne serilmiş oldu.

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