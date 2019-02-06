Eski Devlet Başkanı’na cinsel saldırı suçlaması
Orta Amerika ülkesi Kosta Rika’nın Nobel Ödülü sahibi eski Devlet Başkanı Oscar Arias Sanchez’e cinsel taciz suçlaması...
Nükleer karşıtı bir aktivist olan psikiyatrist Alexandra Arce von Herold, önceki gün savcılığa suç duyurusunda bulundu. 10 sayfalık şikâyet dilekçesini Amerikan New York Times gazetesiyle paylaşan Herold, 2014’te bir dönem sık sık görüştükleri Arias’ın evinde cinsel saldırıya uğradığını öne sürdü. Arias’ın kendisine arkadan yaklaşarak tacizde bulunduğunu savunan Dr. Herold, çılgına dönüp evden çıktığını ve yaşananları gözyaşları içinde birçok insana anlattığını ifade etti. Avukatı aracılığıyla açıklama yapan Arias ise suçlamaları reddetti ve kendisini mahkemede savunacağını belirtti. Kosta Rika’da sosyal demokrat, liberal çizgideki Ulusal Kurtuluş Partisi’nin önemli figürlerinden olan Arias, 1986-1990 ve 2006-2010 arasında devlet başkanlığı yaptı. Arias, 1987’de Orta Amerika’daki çatışmaları sonlandıran barış anlaşmasında üstlendiği rolle Nobel Barış Ödülü’ne değer görülmüştü.
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