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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA
07.02.2019 - 00:42, Son Güncelleme:

Eski Brezilya Devlet Başkanına 12 yıl 11 ay daha hapis cezası

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Eski Brezilya Devlet Başkanına 12 yıl 11 ay daha hapis cezası

Eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, rüşvetten yargılandığı davadan 12 yıl 11 ay hapis cezasına mahkum edildi. Silva, geçen yıl da yolsuzluk ve kara para aklama davasından suçlu bulunarak 12 yıl 1 aylık hapis cezasına çarptırılmıştı. Böylelikle Silva’nın cezası toplamda 24 yıla çıkarak 2043 yılına kadar cezaevinde kalacağı aktarıldı.

Eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, arkadaşı olan Campinas Belediye Başkanı Jaco Bittar’ın oğlu Fernando Bittar’dan bir mülkünün yenilenmesiyle ilgili 1 milyon real’den fazla (yaklaşık 270.000 dolar) rüşvet aldığı suçlamasıyla mahkum edildi. Böylece Lula da Silva yolsuzluk ve kara para aklama suçundan sonra rüşvet davasından da suçlu bulunarak 12 yıl 11 ay daha hapis cezası aldı. Silva’nın, böylelikle toplamda cezası 24 yıla çıkarak 2043 yılına kadar cezaevinde kalacağı belirtildi.

Aynı davada Lula'ya ek olarak, OAS Başkanı Jose Adelmario Pinheiro Neto’ya 1 yıl 7 ay, Odebrecht’in üst düzey yetkilileri Emilio Odebrecht’e 3 yıl ve 3 ay ve Marcelo Odebrecht’e de 5 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

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