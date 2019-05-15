Eski Brezilya Devlet Başkanı Temer tekrar serbest kaldı
Brezilya Yüksek Adalet Mahkemesi 6. Dairesi, eski Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer ve arkadaşı eski albay Joao Baptista Lima Filho'nun oy birliği ile şartlı olarak serbest bırakılmasına karar verdi.
Yüksek mahkeme yargıçları, Michel Temer'in devam eden soruşturmada araştırılan diğer kişiler ile iletişim kurmasını, adres değiştirmesini, ülkeden ayrılmasını ve parti organlarında liderlik görevlerini yürütmesini yasakladı, ayrıca pasaportunu teslim etmesine ve sorumluluklarını yerine getirebilecek ölçüde mal varlıklarının dondurulmasına da hükmetti.
Angra 3 Nükleer Santralinin yapımında yolsuzluk yapmakla suçlanan Michel Temer, 21 Mart tarihinde Rio de Janeiro 7. Federal Ceza Mahkemesinin kararı ile tutuklanmış, 4 gün tutuklu kaldıktan sonra avukatlarının itirazıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Michel Temer'in tutukluluk halini görüşen Brezilya 2. Federal Bölge Mahkemesi ise 9 Mayıs tarihinde eski başkanın tekrar tutuklanması kararı vermişti.
Eski Başkan Michel Temer, Brezilya Cumhuriyet Başsavcılığınca Angra 3 Nükleer Santral inşaatının yapımında rüşvet pazarlığı yapan suç örgütünün lideri olmakla suçlanıyor.
Savcılığın açıklamalarına göre, Temer'in liderlik ettiği suç örgütünün nükleer santral yapımında yaptığı yolsuzluk 1,8 milyar Brezilya realini (450 milyon dolar) buluyor.
Angra 3 Nükleer Santralinin üstlenici firmalarından Engevix mühendislik firmasının sahibi Jose Antunes Sobrinho, "Arındırma operasyonu" kapsamında başsavcılık makamına, albay Lima'ya Michel Temer'in bilgisi dahilinde 1 milyon Brezilya reali (250 bin dolar) rüşvet verdiğini itiraf etmişti.
Michel Temer ayrıca, Rio de Janeiro 7. Federal Ceza Mahkemesi'nin nisan ayındaki kararı ile devlete ait petrol şirketi Petrobras'ta yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle başlatılan ve "Araç Yıkama Operasyonu" olarak adlandırılan soruşturmaya dahil edilerek yolsuzluk yapmak, zimmete para geçirmek ve para aklamak ile de suçlanıyor.
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