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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: AP
05.02.2019 - 13:39, Son Güncelleme:

Eski bakanlara sefil olmamaları için ömür boyu maaş

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Eski bakanlara sefil olmamaları için ömür boyu maaş

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde hükümet, bakanlara ömür boyu maaş ve diğer bazı avantajlar sağlanmasını öngören kararnameleri savundu.

Hükümetin açıklamasında, maaşların "yetkilileri zengin etmek için ödenmediği" iddia edildi.

Eski bakanlara en az 2 bin Dolar maaş ödenmesini öngören iki kararname büyük eleştiri almıştı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde halkın çok büyük kısmı yoksulluk içinde yaşıyor.

Görevi yeni seçilen kabineye devretmek üzere olan hükümet, maaşların devletin bakanların "gıda, barınma ve sağlık gibi minimum temel ihtiyaçlarını gidermek için" ödeneceğini" duyurdu.

Ayrıca hükümetin ödemeleri "bakanların sefil olmamaları için" yapılacağı vurgulandı.

'ÜLKENİN DURUMUYLA BAĞDAŞMIYOR'

Görevi bırakmaya hazırlanan Başbakan Bruno Tshibala'nin geçen Kasım ayında imzaladığı iki kararname, kısa süre önce ortaya çıktı.

Reuters ajansının haberine göre ilk kararname, eski başbakanlara görevdeki başbakanın aldığı maaşın yüzde 30'unun ödenmesini, yılda bir kez business class uçak bileti ve aylık 5 bin dolar barınma yardımı verilmesini öngörüyor.

İkinci kararnamede ise eski bakanlara görevdeki bakanların aldığı maaşın yüzde 30'unun ödenmesi, aylık bin dolar barınma yardımı ve yılda bir business class uçak bileti verilmesi isteniyor.

Kararnameler tüm siyasi çevrelerce eleştirildi.

Eski Devlet Başkanı Joseph Kabila'nın bir danışmanı kararnamelerin "ülkenin sosyo ekonomik durumuyla bağdaşmadığını" belirtti.

Ancak hükümet, kararnamelerin geriye dönük olmadığını ve sadece şimdiki hükümet ve gelecekteki yönetimleri kapsadığını söyleyerek, atılan adımı savundu.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yeni devlet başkanı Felix Tshisekedi geçen ay yemin edip, göreve başladı. Tshiksekedi, son 60 yıldır ülkedeki ilk barışçıl iktidar devrinde göreve geldi.

Transparency International'ın son yolsuzluk algısı endeksinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti 180 ülke arasında 161. sırada

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