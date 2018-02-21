Eski bakana göre yolsuzluk iddiaları komplo!

Avramopoulos, Yunanistan’ın Skai TV kanalında, ilaç firması Novartis’in, Yunan politikacı, bürokrat ve doktorlara rüşvet vererek ilaç fiyatlarını şişirdiği iddiasıyla yürütülen soruşturmayla ilgili açıklamalarda bulundu. Kendisinin 2006 ve 2009 yıllarında Sağlık Bakanı olarak görev yaptığını anımsatan Avramopoulos, o dönemde ilaç fiyatlarını belirleme yetkisinin Kalkınma Bakanlığında olduğunu belirtti. Avramopoulos, hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek “Açıkça söylüyorum, bana kalırsa, benimle ilgili hiçbir soru işareti yok ve konuya ilişkin kişisel ve siyasi hayatımın araştırılmasını talep eden ilk kişi benim” diye konuştu.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile konuyu görüşme gereği olmadığına işaret eden Avramopoulos, “Bu soruşturmada son sözü yargı söyleyecek. Bu komployu düzenleyen alçaklar mahkemede hesabını verecek. Bazı çevreler tarafından kurulan bu komplo çökecek ve hem meclis hem de adalet görevini yerine getirecek” ifadelerini kullandı. Avramopoulos ayrıca soruşturmanın, ne AB Komisyonu üyesi olarak görevini ne de Yunan hükümetiyle ilişkilerini etkileyeceğini savundu.

DAVA DOSYASINDA NELER VAR?

Yunanistan’da kısa süre önce patlak veren ve 50 milyon avroluk rüşvet iddialarını içeren “Novartis skandalı”nda Avramopoulos’un yanı sıra eski Başbakan Andonis Samaras, eski Maliye Bakanı ve şimdiki Merkez Bankası Başkanı Yannis Stournaras dahil iki eski başbakan ile sekiz eski bakanın isimleri geçiyor.

Meclise sunulan dava dosyasına göre, 2006-2015 yılları arasında, merkezi İsviçre’de bulunan Novartis ilaç firmasının, politikacılara, üst düzey bürokratlara ve doktorlara ilaç fiyatlarını şişirmek ve devlet hastanelerine satışları artırmak için rüşvet verdiği iddia ediliyor. Söz konusu rüşvet bedelinin 50 milyon euroya ulaştığı öne sürülüyor.

Yunan hükümet yetkilileri, olayı “Yunan devleti tarihindeki en büyük yolsuzluk skandalı” olarak nitelendirirken, yolsuzluğa karıştığı iddia edilen tüm isimler, haklarındaki suçlamaları reddederek hükümeti hukuki bir süreci siyasileştirmekle suçluyor. Hükümet yetkilileri ayrıca edinilen haksız kazancın devletin kasasını boşaltarak ülkenin krize sürüklenmesinde etkili olduğunu savunuyor.

Ana muhalefetteki Yeni Demokrasinin (ND) bir dönem başkanlığını da yapan milletvekili Andonis Samaras, adının soruşturmaya haksız yere karıştırıldığını savunarak Başbakan Çipras hakkında iftira davası açmıştı.