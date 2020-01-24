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Dünya
AA
Haber Giriş: 24.01.2020 - 16:35,Son Güncelleme:/

Eski Almanya Cumhurbaşkanı'ndan flaş açıklama! 'Erdoğan'ın desteğine ihtiyacımız var'

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Eski Almanya Cumhurbaşkanı'ndan flaş açıklama! 'Erdoğan'ın desteğine ihtiyacımız var'

Eski Almanya Cumhurbaşkanı Gauck, mülteci sorununu değerlendirirken "Avrupa olarak zor bir durumdayız, burada Erdoğan'ın desteğine ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı

Eski Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, mülteci konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iş birliği yapılmasını istedi.

Alman haber ajansı DPA'ya konuşan eski Cumhurbaşkanı Gauck, mülteci sorununu değenlendirdi.

"Avrupa olarak zor bir durumdayız, burada Erdoğan'ın desteğine ihtiyacımız var." diyen Gauck, Türkiye'nin bu alandaki finansal destek beklentisinin karşılanmasının da iyi olacağını vurguladı.

Öte yandan Bild gazetesindeki bir makalede de göç krizinin sadece ve sadece yerinde ve Türkiye'yle çözülebileceği vurgulanarak, "Erdoğan olmadan bu mümkün değil." ifadelerine yer verildi.

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