Eski Alman bakan Türkiye’ye baskı isteyen ülkeleri uyardı
ESKİ Almanya Dışişleri Bakanı ve eski Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri Sigmar Gabriel, Türkiye’ye baskı yapmaya çalışan Avrupa ülkelerini uyardı.
Alman kamu televizyon kanalı ZDF’in “Heute Journal” adlı haber programına konuşan Gabriel şöyle dedi: “ABD’nin çok hatalı politikası Trump’tan önce başladı. Biz Avrupalılar, ABD’nin Türkiye’yi bölmek isteyen ve bizde de yasaklanan PKK’nın Suriye’deki uzantısı örgütle işbirliğine karşı Türkiye’nin neler yapacağının küçümsenmemesi gerektiği konusunda defalarca uyarıda bulunduk. Türklerin Suriye’nin kuzeyinde bir PKK devleti oluşturulmak istendiği endişelerini hep dile getirdik. Türkiye’de kim iktidarda olursa olsun, bunu tüm gücüyle, gerekirse askeri güç kullanarak engellemeye çalışacağını söyledik.”
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