Eşitlik yasasından 50 bin dolar kazandı
ABD’nin Colorado eyaletinin Loveland kentinde üstsüz frizbi oyunu Effie Krokos isimli kadına 50 bin dolar kazandırdı.
Krokos, 26 Eylül’de nişanlısının evinin bahçesinde frizbi oynuyordu. Genç kadın ve nişanlısı sıcaktan gömleklerini çıkardı. Bunun üzerine komşusu polisi aradı. Kadın polise ‘erkeklerin üstsüz olabileceği yerlerde kadınların da olabileceğine’ hükmeden yasayı hatırlattı. Polis kadına kamusal alanda uygunsuz giyinmekten ceza yazdı. Bunun üzerine Krokos polis ve kent yönetiminden şikâyetçi oldu. Şehir yönetimi hatasını kabul etti ve kadına 50 bin dolar ödedi.
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