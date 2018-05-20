Eşinin ismini yanlış yazdı
ABD Başkanı Donald Trump, böbrek rahatsızlığı nedeniyle bir haftadır tedavi gördüğü hastaneden çıkan eşi First Lady Melania Trump’ın taburcu olduğu haberini Twitter’dan verirken, ismini yanlış yazdı.
Trump, Melania yerine Melanie yazınca sosyal medyada alay konusu oldu. Donald Trump, bunun üzerine tweet’ini sildi ve bu kez eşinin ismini doğru yazarak yeniden tweet attı. Trump tweet’inde “İnanılmaz First Lady’mizin Beyaz Saray’a dönmesi harika. Melania çok iyi hissediyor ve iyi durumda Dualarınız ve iyi dilekleriniz için teşekkürler” ifadelerini kullandı.
TRUMP’TAN SORUŞTURMA TALEBİ
Rusya’nın başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddiaya yönelik soruşturmalarla başı dertte olan Trump, Adalet Bakanlığı’ndan inceleme talebinde bulundu. Trump dün kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2016’daki seçimlerde FBI’ın ya da Adalet Bakanlığı’nın kampanya ekibini politik nedenlerle izleyip izlemediğine ilişkin soruşturma başlatılmasını istedi. Trump, bugün resmi olarak başvuruda bulunacağını da ifade etti.
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