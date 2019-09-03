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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BBC Türkçe - Fotoğraf: AP
03.09.2019 - 09:58, Son Güncelleme:

Eşini uğurlamak için bilet alan adama 2 yıl hapis şoku

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Eşini uğurlamak için bilet alan adama 2 yıl hapis şoku

Singapur Changi Havalimanı'nda eşini uçağın kapısına kadar uğurlamak için bilet alarak bekleme salonuna gelen bir adam gözaltına alındı. Adı açıklanmayan adamın 20 bin dolara kadar para ya da iki yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

Singapur Emniyet Müdürlüğü'nün Facebook sayfasında yer alan açıklamada, adı belirtilmeyen 27 yaşındaki adamın 25 Ağustos'ta "biniş kartını amacı dışında kullanmak" suçundan gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Soruşturma sonunda adamın karısını uğurlamak için transit alana girdiği ortaya çıktı. Uçağa binme niyeti yoktu" denildi.

Açıklamada transit alanın Altyapı Koruma Yasası uyarınca koruma altındaki bir bölge olduğuna dikkat çekilerek Ocak ayından bu yana aynı suçtan toplam 33 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

CHANGİ, 7 YILDIR DÜNYANIN EN İYİ HAVALİMANI SEÇİLİYOR

Changi, İngiltere merkezli havalimanı ve havayolu şirketi derecelendirme kuruluşu Skytrax tarafından yedi yıldır dünyanın en iyi havalimanı seçiliyor.

Nisan'da hizmete giren doğa parkı temalı Jewel terminali 3 bin ağaç ve 60 bin fundasıyla Asya'nın en büyük kapalı bahçelerinden birine ev sahipliği yapıyor.

1 milyar 200 milyon dolara mal olan ve havalimanının üç terminalini birbirine bağlayan kompleks, 60 metrelik yüksekliğiyle dünyanın kapalı bir alandaki en büyük şelalesini de barındırıyor.

'HAVALİMANINI GÖRMEK İÇİN BİLET ALANLAR VAR'

Bazı kişilerin havalimanını görebilmek ve burada alışveriş yapabilmek için bilet alıp uçuştan önce biletlerini iptal ettirdikleri söyleniyor.

2016'da havalimanında biniş kartında sahtecilik yaparak 18 gün geçiren Malezyalı bir kişi gözaltına alınmıştı.

Bu olaydan bir süre sonra da iPhone 7 almak için bilet satın alan bir çiftin gözaltına alındığı açıklanmıştı.

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