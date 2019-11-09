Eşi görülmemiş felaket
Avustralya’nın New South Wales eyaletinde kırsal alanlarda eşi görülmemiş sayıda yangın çıktığı bildirildi.
Eyaletin kırsalında 15’i acil durum seviyesinde olmak üzere 85 yangın çıktı. Çok sayıda kişinin evlerinde mahsur kaldığı yangınların büyük bölümünün, eyaletin kuzeyi ve kuzey sahil şeridi boyunca görüldüğü belirtildi. Sert esen rüzgâr ve 35 dereceyi bulan hava sıcaklığının alevleri daha da büyüttüğü kaydedildi. Yetkililer yangın bölgesinde mahsur kalanların kurtarılması için 70 uçak ve binden fazla itfaiyecinin görevlendirildiğini açıkladı.
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