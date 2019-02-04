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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
04.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Eser’in yükü

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Eser’in yükü

Atlas Okyanusu’nda seyir halinde olan Panama bandıralı ‘Eser’ adlı kuru yük gemisinde tam 9.5 ton kokain yakalandı. 11 kişilik mürettebatının tamamı Rus denizcilerden oluşan gemideki kokainin piyasa değeri ise 1.5 milyar dolar (7.8 milyar TL).

Eser adlı, 1985 yapımı, 3600 grosstonluk kuru yük gemisi, ‘Maritime Bulletin’ denizcilik yayınına göre, 4 Ocak’ta Panama’dan yola çıkarak Fas’ın Tanca kentine hareket etti. Ancak seyir sırasında gemideki denizcilerden biri aniden hayatını kaybetti. Gemi bu nedenle Cabo-Verde Limanı’na uğramak zorunda kaldı. Limana yanaştığı sırada Avrupa’dan gelen ihbar üzerine gemide arama yapıldı. 9.5 ton kokain yakalandı. Cabo-Verde’deki Rus Büyükelçiliği, TASS ajansına 11 kişilik Rus mürettebatın tutuklandığını açıkladı. Kokain yüklü ‘Eser’in kime ait olduğu araştırılmaya başlandığında ise ilk başta Türk denizcilik şirketiyle karşılaşıldı.

2018’DE TÜRK ŞİRKETİNİNDİ

Uluslararası denizcilik organizasyonu ‘EQUASIS’ kayıtlarında geminin ‘Gemicilik Denizcilik Nakliyat’ şirketine ait olduğu görüldü. Ancak haberin duyulması üzerine şimdiki sahibinin ‘Ecolive de Panama’ şirketi olduğu belirlendi. Türk denizcilik şirketinin gemiyi 6 Kasım 2018’de Panama şirketine devrettiği anlaşılınca Türk şirket aklanmış oldu. Eser, 2014’te de İtalya’nın Piombina Limanı’nda denetlemeye girmiş ve seyir emniyeti açısından güvensiz bulunarak tutuklanmıştı. Eksiklikleri giderilince yola devam etmişti. 2017’de Kolombiya’da ele geçirilen 12 ton kokainin ardından bu operasyon ikinci rekor sayılıyor. Soruşturmaya Fransa ile İngiltere de katıldı.

1.9 MİLYON BAĞIMLININ 1 GÜNLÜK KULLANIMI

- ESKİ narkotikçi emekli polis İsa Altun, bir kokain bağımlısının günde 5 gram kokain tükettiğini belirterek şöyle dedi: “Yakalanan miktar çok yüksek. 9 milyon 500 bin grama denk geliyor. Bu hesaba göre 1 milyon 900 bin uyuşturucu bağımlısının bir günlük kullanımı demek. Ülkemizde böyle büyük rakamlar hiç duyulmamıştı. Ancak uyuşturucunun üretildiği ve dağıtıldığı ülkelerde bu rakamları görmek mümkün.”

 

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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