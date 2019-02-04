Eser’in yükü
Atlas Okyanusu’nda seyir halinde olan Panama bandıralı ‘Eser’ adlı kuru yük gemisinde tam 9.5 ton kokain yakalandı. 11 kişilik mürettebatının tamamı Rus denizcilerden oluşan gemideki kokainin piyasa değeri ise 1.5 milyar dolar (7.8 milyar TL).
Eser adlı, 1985 yapımı, 3600 grosstonluk kuru yük gemisi, ‘Maritime Bulletin’ denizcilik yayınına göre, 4 Ocak’ta Panama’dan yola çıkarak Fas’ın Tanca kentine hareket etti. Ancak seyir sırasında gemideki denizcilerden biri aniden hayatını kaybetti. Gemi bu nedenle Cabo-Verde Limanı’na uğramak zorunda kaldı. Limana yanaştığı sırada Avrupa’dan gelen ihbar üzerine gemide arama yapıldı. 9.5 ton kokain yakalandı. Cabo-Verde’deki Rus Büyükelçiliği, TASS ajansına 11 kişilik Rus mürettebatın tutuklandığını açıkladı. Kokain yüklü ‘Eser’in kime ait olduğu araştırılmaya başlandığında ise ilk başta Türk denizcilik şirketiyle karşılaşıldı.
2018’DE TÜRK ŞİRKETİNİNDİ
Uluslararası denizcilik organizasyonu ‘EQUASIS’ kayıtlarında geminin ‘Gemicilik Denizcilik Nakliyat’ şirketine ait olduğu görüldü. Ancak haberin duyulması üzerine şimdiki sahibinin ‘Ecolive de Panama’ şirketi olduğu belirlendi. Türk denizcilik şirketinin gemiyi 6 Kasım 2018’de Panama şirketine devrettiği anlaşılınca Türk şirket aklanmış oldu. Eser, 2014’te de İtalya’nın Piombina Limanı’nda denetlemeye girmiş ve seyir emniyeti açısından güvensiz bulunarak tutuklanmıştı. Eksiklikleri giderilince yola devam etmişti. 2017’de Kolombiya’da ele geçirilen 12 ton kokainin ardından bu operasyon ikinci rekor sayılıyor. Soruşturmaya Fransa ile İngiltere de katıldı.
1.9 MİLYON BAĞIMLININ 1 GÜNLÜK KULLANIMI
- ESKİ narkotikçi emekli polis İsa Altun, bir kokain bağımlısının günde 5 gram kokain tükettiğini belirterek şöyle dedi: “Yakalanan miktar çok yüksek. 9 milyon 500 bin grama denk geliyor. Bu hesaba göre 1 milyon 900 bin uyuşturucu bağımlısının bir günlük kullanımı demek. Ülkemizde böyle büyük rakamlar hiç duyulmamıştı. Ancak uyuşturucunun üretildiği ve dağıtıldığı ülkelerde bu rakamları görmek mümkün.”
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