Esed'in amcasına dört yıl hapis istendi

Fransa'da Ulusal Mali Savcılığı, kara para akladığı gerekçesiyle Suriye rejimi lideri Beşşar Esed'in amcası Rıfat Esed hakkında 4 yıl hapis ve 10 milyon avro para cezası talep etti.

Fransız basınında çıkan haberlere göre, 9 Aralık'tan bu yana Paris Ceza Mahkemesinde devam eden davada Ulusal Mali Savcılığı, Rıfat Esed hakkında 4 yıl hapis ve 10 milyon avro para cezası istedi.

Savcılık, Rıfat Esed'ın Fransa'daki mal varlıklarına el koyulması talebinde de bulundu.

Amca Esed'in suçlamaları "tamamen" reddettiği ifade edildi.

Rıfat Esed, Suriye devlet fonlarını yasa dışı yollardan kullanarak emlak imparatorluğu kurmakla suçlanıyor. Amca Esed'in Fransa'daki mal varlığının 90 milyon avro olduğu belirtiliyor.

Paris Savcılığı, 2016'da Rıfat Esed hakkında "kamuya ait fonları kötüye kullanma" ve "kara para aklama" suçlamasıyla soruşturma açmıştı.

Rıfat Esed’in Paris ve Lyon kentlerinin pahalı semtlerinde çok sayıda lüks emlak sahibi olduğu biliniyor.

Fransa’da mali suçları araştıran Sherpa Derneği, amca Esed'in 100 milyon avroyu aşan servetinin şaibeli olduğunu öne sürmüştü.

Rıfat Esed, kardeşi Hafız Esed hükümeti döneminde 1982'deki Hama Katliamı’nın kilit isimlerinden biri olarak biliniyor.

Uluslararası Af Örgütüne göre, 10 bin ila 25 bin sivilin hayatını kaybettiği katliamdan rejimin ikinci ismi ve dönemin Genelkurmay Başkanı Rıfat Esed sorumlu tutuluyor.

Hama'dan 2 yıl sonra ise Rıfat Esed, kardeşi Hafız Esed’i devirmeye çalışmış ve Suriye’den sürülmüştü. Bugün 77 yaşında olan Esed’in dönem dönem Paris, Londra ve İspanya’nın Marbella kentlerinde bulunduğu biliniyor.