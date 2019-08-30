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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
30.08.2019 - 14:22, Son Güncelleme:

Esed, Rusya'nın desteğiyle İdlib'de bir beldeyi ele geçirdi

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Esed, Rusya'nın desteğiyle İdlib'de bir beldeyi ele geçirdi

Esed rejimi güçleri, Rusya'nın hava desteğiyle Astana anlaşmalarını ve İdlib mutabakatını hiçe sayarak İdlib'de bir beldeyi daha ele geçirdi.

Beşşar Esed rejimi güçleri, Rusya'nın hava desteğiyle, Han Şeyhun ilçesinin doğusunda bir beldeyi ele geçirerek ilerleme çabasını sürdürüyor.

Rejim güçleri, Rusya'nın hava desteğiyle İdlib'in güneydoğusundaki yerleşimlere ve askeri muhaliflerin cephe hatlarına saldırmaya devam ediyor.

Han Şeyhun ilçesini 22 Ağustos'ta kontrolüne alan rejim, ilçenin doğusundan ilerlemeye devam ediyor.

Han Şeyhun'un doğusundaki Temaniye beldesinin kuzeyindeki Hüveyn köyünden ilerleyen rejim, Gabbar Tepesini, stratejik öneme sahip Seyyid Tepesini, Um Celal çiftliğini el geçirerek dün gün içinde beldeyi sardı.

Rejim, dün gece saatlerinde yaşanan yoğun çatışmaların ardından Temaniye beldesini kontrolüne aldı.

İDLİB'DEKİ DURUM

Esed rejimi ve destekçileri, Astana anlaşmalarını hiçe sayarak İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yoğun saldırılarına devam ediyor. Rejimin karadan ilerleyişini sürdürmesi, sivil katliam ve göç dalgasının boyutlarının büyüyeceği endişesine yol açıyor.

Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 945 bin 992 sivil yerinden edildi. Aynı süre içinde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 219'u kadın, 341'i çocuk olmak üzere bin 282 sivi

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