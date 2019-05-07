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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
07.05.2019 - 13:59, Son Güncelleme:

Esed rejiminden İdlib mutabakatına darbe

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Esed rejiminden İdlib mutabakatına darbe

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde Türkiye ve Rusya'nın mutabakatı neticesinde silahtan arındırılmış bölgedeki El Çenabire köyünü ve Osman Tepesi'ni ele geçirdi.

Esed rejimi askerleri ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ndeki Kifrenbude ilçesine bağlı El Çenabire köyü ve stratejik Osman Tepesi'ne (Tel Osman) dün sabah erken saatlerde sızma girişiminde bulunmuş, Özgür Suriye Ordusu'nun karşılık vermesi üzerine yoğun çatışmalar başlamış ve rejim güçleri saldırılarını şiddetlendirmişti.

Savaş uçaklarının havadan da destek verdiği operasyonda rejim güçleri, iki gün süren yoğun çatışmalar neticesinde söz konusu iki bölgeyi ele geçirdi.

Osman Tepesi ve El Çenabire köyü, Lazkiye'ye açılan Gab Ovası'na ve Hama'nın kuzey kırsalındaki yerleşimlere hakim olmalarıyla stratejik önemde bulunuyor.

Çok sayıda kayıp veren rejim güçlerinin ele geçirdiği alanlarda savunma hatları oluşturduğu öğrenildi.

Rejim güçleri, Türkiye ile Rusya arasında söz konusu bölgedeki ateşkesi sağlamlaştırmak için 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Astana anlaşmaları çerçevesinde, Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor. Askeri muhalifler ise Soçi mutabakatının öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

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