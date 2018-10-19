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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
19.10.2018 - 12:51, Son Güncelleme:

Esed rejimi Soçi mutabakatına uymuyor

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Esed rejimi Soçi mutabakatına uymuyor

Beşşar Esed rejimi ve destekçisi yabancı terörist gruplar, ateşkesin korunması için varılan mutabakata rağmen, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düşük yoğunluklu topçu atışlarına devam ediyor.

Rejim ve İran destekli yabancı terörist gruplar, Lazkiye ilinin kırsalı, İdlib'in güneyi, Halep'in batısı ve Hama'nın kuzey ile batısındaki köylere yönelik topçu saldırılarını düşük yoğunlukta sürdürüyor.

Esed rejimi mutabakatın sağlanmasının ardından, Lazkiye’nin Kıbane, Kinidde ve Tiffahiyye köyleri, Hama'nın Latamne, Keferzita ilçeleri ile Ziyare köyü, İdlib'in Bıdama ilçesi ve Naciyye köyüne zaman zaman topçu atışları düzenledi.

Söz konusu saldırılarda iki çocuğun yaralandığı öğrenildi.

İdlib, Suriye iç savaşında en yoğun çatışmaların yaşandığı yerlerden biri olduğu için, 4-5 Mayıs'taki Astana toplantısında Türkiye, Rusya ve İran tarafından "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmişti. Ancak rejim güçleri, 4 milyon sivilin barındığı İdlib'e saldırılarını sürdürdü. Son dönemde rejim güçlerinin İdlib'i ele geçirmek üzere yığınak yapması, uluslararası camia nezdinde endişe uyandırdı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 17 Eylül'de Soçi'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkesin korunması ve sağlamlaştırılması için ek önlemler üzerinde anlaşmıştı.

Mutabakat, İdlib'de sivillere güven ve umut aşıladı. Şimdiye kadar 80 binin üzerinde sivil evlerine geri döndü.

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