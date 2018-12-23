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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
23.12.2018 - 16:22, Son Güncelleme:

Esed rejimi İdlib'e saldırdı

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Esed rejimi İdlib'e saldırdı

Suriye'deki Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplar, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki yerleşimlere saldırmaya devam ediyor.

Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, ateşkesin korunması için varılan Soçi mutabakatına rağmen "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki bölgelere saldırı düzenlemeyi sürdürüyor.

Rejim güçleri, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırlarında yer alan ve Soçi mutabakatı kapsamında ağır silahlardan arındırılan bölgedeki askeri muhaliflerin cephe hatlarına ve sivil yerleşimlere saldırdı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Hama'nın kuzey kırsalındaki Latamine ilçesine, Maarakbe, Lahaya ve Zekat köylerine, Gab Ovası'ndaki Zekat ve Tel Vasit köylerine top ve roket saldırısı düzenlendi.

İdlib Sivil Savunma Müdürü Mustafa Hac Yusuf, rejim güçlerinin İdlib'in farklı noktalarına en az 50 topçu saldırısı düzenlediğini söyledi.

Yusuf, "Bombardıman çeşitli bölgeleri hedef aldı. İdlib'in güneydoğusunda yer alan Barişa beldesi, El Ketibe Mehcura ve Tel Tukan çevresindeki yerleşimler kara saldırılarına maruz kaldı. Saldırılarda can kaybı yaşanmadı." dedi.

İdlib'de rejim güçlerinin saldırılarında, Soçi mutabakatının imzalandığı 17 Eylül'den bu yana en az 33 sivil öldü, çok sayıda sivil yaralandı.

Rejim güçlerinin saldırıları sürerken askeri muhalifler mutabakat uyarınca belirlenen bölgelerden 10 Ekim'de ağır silahlarını çekmişti.

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