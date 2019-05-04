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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
04.05.2019 - 14:29, Son Güncelleme:

Esed rejimi 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne sızmaya çalıştı

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Esed rejimi 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne sızmaya çalıştı

Özgür Suriye Ordusu, Esed rejimi ve destekçilerinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ndeki cephe hatlarına sızma girişimini başarısızlığa uğrattı.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Ulusal Özgürleştirme Cephesi, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ndeki cephe hatlarına sızma girişimini püskürttü.

ÖSO çatısı altından savaşan Ulusal Özgürleştirme Cephesi gruplarından Nasır Ordusu sözcüsü Muhammed Raşid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed rejimi ve destekçilerinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne sızma girişiminde bulunduğunu söyledi.

Raşid, "Ulusal Özgürleştirme Cephesi, rejim ve destekçilerinin Hama kırsalındaki cephe hatlarına 3 farklı noktadan sızma girişimini püskürttü ve rejime ait 2 askeri aracı da imha etti." dedi.

Sözcü, cephe hattında yaşanan çatışmanın ardından rejim güçlerinin çekilmek zorunda kaldığını bildirdi.

Esed rejimi ve destekçileri, son bir haftadır "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içeresindeki sivil yerleşimlere yoğun hava ve kara saldırıları düzenliyor. Son 2 gündeki saldırılarda en az 22 sivil yaşamını yitirdi.

Rejim güçleri, Türkiye ile Rusya arasında söz konusu bölgedeki ateşkesi sağlamlaştırmak için 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Astana anlaşmaları çerçevesinde, Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor. Askeri muhalifler ise Soçi mutabakatının öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

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