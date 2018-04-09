Esad’ın üssüne füze
Esad rejiminin abluka altındaki Doğu Guta’nın Duma kentinde kimyasal silah kullandığı şüphesiyle patlak veren gerilim, dün bir Suriye hava üssünün bombalanmasıyla yeni boyut kazandı. Şam ve Moskova İsrail’i suçlarken, bölgede tansiyon çok yüksek. ABD müdahale imasında bulundu, Rusya ise bölgede kimyasal madde izine rastlanmadığını savundu.
SURİYE’nin resmi haber ajansı SANA dün sabah, ülkenin orta kısımlarındaki Humus kenti yakınlarında yer alan T-4 Hava Üssü’ne füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Bazı kaynaklarda “Tiyas” ve “Tafyur” olarak da adlandırılan hava üssüne sabaha karşı saldırı düzenlendiğini duyuran Suriyeli ajans, üsse fırlatılan 8 füzeden 5’ini hava savunma sistemlerinin imha ettiğini ancak ölenlerin olduğunu açıkladı. SANA, ilk haberinde saldırıyı muhtemelen ABD’nin düzenlediğini ima etmişti. Ancak ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Christopher Sherwood, “Bizim yaptığımıza dair haberler doğru değil. Suriye’de herhangi bir hava saldırısı yaptığımızı teyit edemem” ifadesini kullandı. Fransa da herhangi bir saldırıda yer almadığını bildirdi. Bu arada merkezi İngiltere’de olan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırıda aralarında İranlı güçlerin de bulunduğu 14 kişinin öldüğünü öne sürdü. İranlı Fars haber ajansı, iki İran Devrim Muhafızı’nın saldırıda öldüğünü bildirdi.
‘SINIRDAN FIRLATILDI’
Bu açıklamalardan kısa süre sonra Moskova, operasyonu İsrail’in düzenlediğini iddia etti. Rusya Savunma Bakanlığı, İsrail’e ait iki F-15 savaş uçağının Suriye’de bir hava üssünü bombaladığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırının, İsrail uçakları tarafından Moskova saatiyle 03.25-03.53 arasında Suriye hava sahasına girmeden düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, “İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait iki F-15 savaş uçağı, Suriye hava sahasına girmeden Lübnan’dan T-4 hava üssüne 8 füze attı. Suriye Silahlı Kuvvetleri Hava Savunma birimleri, saldırı sırasında 5 güdümlü füzeyi yok etti. 3 füze üssün batı kısmına düştü” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Rus askeri danışmanların saldırıdan zarar görmediği kaydedildi.
Lübnan ordusu, 4 İsrail savaş uçağının hava sahasını ihlal ettiğini açıkladı.
İSRAİL SESSİZ
Bu açıklamadan sonra Suriye hükümeti de İsrail’i saldırıdan sorumlu tuttu. İsrail tarafı ise sessiz kaldı. İsrail’de yayınlanan Jerusalem Post gazetesi, Rusya’nın iddiasıyla ilgili İsrail ordu sözcüsünün yorum yapmadığını aktardı. Bununla beraber Amerikan NBC News’e konuşan iki ABD’li yetkili, üsse saldırıyı İsrail’in düzenlediğini teyit ederek, İsrail hükümetinin Donald Trump yönetimini de saldırı planından önceden haberdar ettiğini belirtti. NBC, söz konusu Amerikalı yetkililerin kim olduğunu belirtmedi.
İLK VERİLERE GÖRE SİNİR GAZI
Suriye’nin başkenti Şam’ın doğusundaki Doğu Guta’nın Duma bölgesinde cumartesi günü düzenlendiği iddia edilen kimyasal saldırıda yaklaşık 80 kişi hayatını kaybederken Amerikalı hükümet kaynakları ilk kanıtlara göre saldırıda sinir gazı kullanıldığını bildirdi. Reuters’a konuşan aynı kaynaklar henüz saldırının Esad rejimi tarafından düzenlenip düzenlenmediğinin tespit edilmediğini belirtti. Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü OPCW’nin de bu konuda bir rapor hazırlayıp, bulguları taraf ülkelerle paylaşması bekleniyor. OPCW Genel Direktörü Ahmet Üzümcü ciddi kaygıları olduğunu belirtti.
TRUMP: KARAR EN GEÇ 48 SAAT İÇİNDE
ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray’daki Kabine toplantısı sırasında konuştu. Önceki günkü açıklamasında Suriye lideri Esad için “hayvan” ifadesini kullanan Trump, Duma’da yaşananları “masumlara yönelik hain saldırı” olarak nitelendirerek, kınadı. Bunun insanlıkla ilgili bir mesele olduğunu belirten Trump, “en geç 48 saat içinde önemli kararların alınacağını” belirtti. Trump, Moskova ve Tahran’ın dahlini araştırdıklarını söylerken, bir muhabirinin sorusu üzerine Putin’in sorumlu olabileceğini ifade etti. Trump, “askeri seçenek dahil hiçbir olasılığın masanın dışında olmadığını” da sözlerine ekledi.
LAVROV ABD’Yİ UYARDI: ‘SURİYE’Yİ KORURUZ’
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Şam yönetimine askeri müdahalede bulunması halinde Moskova’nın Suriye’ye verdiği güvenceler çerçevesinde hareket edeceğini açıkladı. Lavrov, “Savunma bakanlığımız bu hususta gerekli uyarıları yaptı. Rusya’nın Suriye hükümetiyle imzaladığı anlaşmalarla bu ülkeye verdiğimiz güvenlik güvencelerimiz var” dedi. Rus resmi RIA ajansına konuşan Rusya Savunma Bakanlığı kaynakları, “Geçen yıllarda Suriye yönetimine aramızdaki savunma anlaşmaları gereği 40 adet “Pantser-S1” kısa menzilli hava savunma rampası sevk edildi. Bu rampalar Suriye’deki askeri ve yönetim merkezlerini esaslı biçimde koruyabilecek kabiliyette” dedi. Öte yandan, Lavrov, “Askeri uzmanlarımız bu bölgeyi ziyaret etti... Ve sivillere karşı klorin ya da başka kimyasal bir maddenin kullanıldığına dair herhangi bir ize rastlamadı” ifadelerini kullandı.
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