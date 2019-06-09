Esad’ın tankları Morik istikametinde
Suriye’de çatışmasızlık bölgesi İdlib’de kritik gelişmeler yaşanıyor.
Yerel muhalif kaynaklar, rejime ait tankçı birliklerin Hama’nın kuzey kırsalında M-5 karayolu üzerinden Morik istikametine doğru takviye amacıyla hareket ettiğini bildirdi. Muhalifler bu takviyeyle rejimin İdlib’in güneyinde Morik’i kuşatmayı hedeflediğini öne sürdü. Rejim birlikleri perşembe gecesi Morik ve çevresini yoğun şekilde topçu ateşiyle vurmuş, atılan top mermileri burada bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 9 numaralı gözlem kulesinin güvenlik duvarlarında küçük çaplı hasara neden olmuştu.
UÇAK VURULDU İDDİASI
İdlib’in güney ucundaki Latamina bölgesinin batı kesimlerinde muhalif güçlerin, rejim birliklerine karşı yeni bir harekat başlattığı bildirildi. Muhaliflerin Suriye’ye ait bir Su-22 savaş uçağını füzeyle vurduğu ancak pilotun yara alan uçağı Hama’daki üsse indirmeyi başardığı öne sürüldü. Söz konusu bölgede muhaliflerin rejime ait bazı mevzileri ele geçirdiği belirtildi.
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