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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
17.07.2018 - 15:24, Son Güncelleme:

Esad'in saldırılarından kaçan Suriyeliler İsrail sınırına dayandı

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Esad'in saldırılarından kaçan Suriyeliler İsrail sınırına dayandı

Suriye'deki Beşar Esad rejiminin Dera ve Kuneytra bölgelerine düzenlediği saldırılardan kaçan yaklaşık 200 Suriyeli sivil İsrail sınırına dayandı. Sivillerden bazılarının sınıra yaklaşınca beyaz bayrak salladığı gözlendi.

İsrail ordu sözcülüğünden AA muhabirine yapılan açıklamaya göre, rejim saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan bir grup Suriyeli işgal altındaki Golan Tepeleri sınırına kadar ulaştı.

Açıklamada, İsrail askerlerinin yaya olarak sınıra yaklaşan aralarında kadın ve çocukların da olduğu yaklaşık 200 sivilin İsrail'e geçişine izin vermediği belirtildi. Ellerinde beyaz bayrak taşıyan Suriyelilerin, İsrail askerlerinin sınıra daha fazla yaklaşmamaları uyarısının ardından geri dönmek zorunda kaldığı kaydedildi.

Esadin saldırılarından kaçan Suriyeliler İsrail sınırına dayandı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, rejimin Dera'ya başlattığı saldırıların ardından yaptığı açıklamada, ülkesinin sınırlarını korumaya ve insani yardımlara devam edeceğini ancak Dera'daki saldırılardan kaçan sivillerin İsrail'e girişine izin vermeyeceklerini söylemişti.

Rejim güçleri ve destekçileri, ülkenin güneybatısındaki Dera'da 10 Haziran'dan itibaren muhaliflerin elinde bazı noktaları ele geçirmiş, Rusya 20 Haziran'da hava saldırılarını başlatmıştı.

Esadin saldırılarından kaçan Suriyeliler İsrail sınırına dayandı

Ülkenin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illeri Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alıyordu.

Rejim güçleri Dera’nın Ürdün sınırını büyük bir bölümünü ele geçirdikten sonra İsrail sınırına doğru ilerlemeye başlamıştı.

Esadin saldırılarından kaçan Suriyeliler İsrail sınırına dayandı

 

 

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