Reuters duyurdu... Esad'dan tehdit gibi hamle

Reuters'ın haberine göre, Esad rejimine bağlı bir Suriyeli komutan, Suriye ordusunun Halep ve İdlib bölgelerinde cepheye yeni hava savunma unsurları ve uçaksavar füzeleri konuşlandırdığını söyledi. Esad rejimi, Türkiye'nin sınırdaki terör gruplarına karşı yürüttüğü askeri harekâtın başlamasından hemen önce Suriye hava sahasına giren Türk uçaklarını düşürmekle tehdit etmişti.

REUTERS'a açıklama yapan Esad rejimine bağlı askeri kaynak, konuşlandırmayı "herkese verilen bir mesaj" olarak niteleyerek " (Hava savunması) Suriye'nin kuzeyindeki hava sahasını kapsıyorlar" dedi. Türkiye geçen ay sınırında bulunan terör örgütlerini bölgeden temizlemek için Zeytin Dalı harekâtını başlatmıştı. Afrin, Halep vilayetinin bir parçasını oluşturuyor. Afrin harekâtının başlamasından hemen önce Suriyeli bir yetkili, Suriye hava sahasına giren Türk uçaklarını vurmakla tehdit etmişti. Afrin harekâtı öncesi Suriye devlet televizyonu'na konuşan Suriye Dışişleri Bakanı Yardımcısı Faysal Miktad, "Suriye hava savunma sistemleri ülkeye saldırmayı hedefleyen Türk uçaklarını yok etmeye hazırdır" tehdidinde bulunmuştu.



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