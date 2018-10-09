Esad’dan ordu firarilerine af
Suriye hükümeti, ordudan firar edenler ya da askerlikten kaçanlar için af ilan etti ve bu kişilerin belli sürede orduya başvurmaları halinde cezalandırılmayacaklarını açıkladı.
Yardım kuruluşlarının bildirdiğine göre pek çok sığınmacı, zorla askere alınmaktan ya da firari sayılmaktan korktuğu için terk ettikleri evlerine dönmüyor.
Devlet Başkanı Beşar Esad sosyal medyada yer alan bir kararnameyle affın, Suriye içinde ve dışındaki tüm asker kaçaklarını ve bu nedenle karşılaşabilecekleri her türlü cezayı kapsadığını bildirdi. Suriye içindeki mükellefler dört ay, ülke dışındakiler ise altı ay içinde aftan yararlanabilecekler. Suriye yasalarına göre firari askerler, firar ettikten sonra belli bir süre içinde orduya dönmezlerse yıllarca hapis cezası alabiliyor.
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