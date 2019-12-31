Esad’dan kaçıp camiye sığındılar

TÜRKİYE sınırına yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki İdlib kent merkezinde bulunan cami, bombardımandan kaçan 49 ailenin yuvası haline geldi. Yanlarında yedek kıyafet dahi bulunmayan siviller, Türk Kızılay’ının dağıttığı battaniye ve gıdalarla yaşama tutunuyor. Ağır kış şartlarıyla da mücadele eden siviller, sığındıkları camide bombardımanın bir an önce bitmesi için dua ediyor. Ayağında ayakkabısı, çorabı dahi olmayan çocuklar, çaresiz kadınlar ve yaşlılar, evlerine dönecekleri günün hayalini kuruyor.

‘UYUYAMIYORUZ’

Camiye sığınan Suriyelilerden Abdullah Şerafettin, Anadolu Ajansı muhabirine, bombardıman nedeniyle evini terk etmek zorunda kaldığını anlattı. Eşini ve çocuklarını alarak camiye sığındıklarını belirten Şerafettin, “İnsanın evi gibisi yok. Burada soğuk olduğu için uyuyamıyoruz. Eşim ve 6 çocuğumla 9 gün önce geldik. Sığındığımız bu camide yaşam mücadelesi veriyoruz” dedi. Eşi Selva Şerafettin ise mahallelerinin varil bombalarıyla vurulduğunu belirterek “Tek dileğim bu savaşın bir an önce bitmesi ve evimize, sıcak yuvamıza dönmek” dedi.

‘BURADA GÜVENDEYİZ’

Fatma Ahmedi de Marat El Numan bölgesinden iki gün önce kaçtığını anlattı. Yaşamın kendileri için çok zor olduğunu aktaran Ahmedi, çocuklarıyla İdlib’e geldiğini ve gidecek bir yeri olmadığını söyledi. Yardımlar sayesinde ayakta durduklarını dile getiren Ahmedi, destek olup kendilerine el uzatanlara teşekkür etti. Camiye sığınanlardan Reyhan Ahey ise “Allah’ın evindeyiz. En güzel yerdeyiz. Buradan daha güvenli bir yer olamaz” diye konuştu. Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib ili, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018’de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde rejim ve Rusya’nın saldırılarında 1300’den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu alanlardan nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise 2019 yılı içerisinde bir milyonu aştı. Sadece son iki aydır sınır hattına 283 bin Suriyeli geldi.

BM’DEN İDLİB’E 36 TIR’LIK İNSANİ YARDIM

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından dün, Suriye’nin İdlib kentine 36 TIR insani yardım malzemesi gönderildi. BM’nin yardımlarını taşıyan 36 TIR, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan geçiş yaptı.