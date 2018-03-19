Esad’dan Doğu Guta’ya sürpriz ziyaret
SURİYE ordusunun operasyonları sonucu muhaliflerin elindeki bölgelerin üç parçaya bölündüğü Doğu Guta’ya Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, sürpriz bir ziyaret yaparak cephe hattındaki Suriye askerleriyle bir araya geldi.
Esad’ın çevresini saran askerler, fotoğraf çektirdi. Bu arada, Doğu Guta’daki muhalif gruplardan Feylak el-Rahman, BM aracılığıyla Suriye yönetimi ile ateşkes görüşmesi yaptıklarını açıkladı.
20 BİN KİŞİ DAHA TAHLİYE EDİLDİ
Feylak el-Rahman grubunun İstanbul’daki sözcüsü Vail Elvan, görüşmelerin insani yardım sağlanması ve yaralıların Doğu Guta’dan çıkarılarak tedavi altına alınması üzerine olduğunu söyledi. Elvan, kendilerinin bölgeyi tahliye etmesinin ise masada olmadığını ifade etti. Öte yandan, Suriye ordusu, muhalif savaşçıların elindeki Harasta bölgesini terk etmeleri için muhaliflere süre verdi. Dün Doğu Guta’dan 20 bin kişi tahliye edildi. Böylece bölgeden tahliye edilenlerin sayısı 68 bini buldu.
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