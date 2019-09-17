Esad’dan BM’ye mektup:
SURİYE’de Beşar Esad rejimi, iç savaşın başlamasından bu yana çatışmaya girmediği ve pek çok alanda iş birliği yaptığı SDG ismini kullanan YPG/PKK’yı ‘ayrılıkçı terör örgütü’ olarak nitelendirdi.
Esad rejiminin ajansı SANA’nın haberine göre, rejimin dışişleri bakanlığı, YPG/PKK’yı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterine gönderdiği mektupta şikayet etti. Esad rejimi, mektupta, SDG için (YPG/PKK) “ayrılıkçı terör örgütü” ifadesini kullandı. Mektupta, SDG’nin “Suriye halkına karşı Batılı ülkelerle ortak hareket ettiği” belirtilirken, örgütün Suriye halkına yönelik insan hakları ihlallerini sürdürdüğü kaydedildi.
Rejimin Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Eylül 2017’de örgüt ile özerklik konusunu müzakere etmeye hazır olduklarını söylemişti. Daha sonrasında da rejim ve örgüt arasında Şam ve Haseke illerinde iş birliği konusunda defalarca müzakereler yapılmıştı.
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