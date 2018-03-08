Esad yanlısı komutan duyurdu! 'Doğu Guta bölgesi fiilen ikiye bölündü'

Reuters'ın haberine göre, Suriye rejiminden yana olan bir askeri kaynak, muhaliflerin elinde olan Doğu Guta bölgesinin fiilen ikiye bölündüğünü ve bölgenin doğusundan giren Suriye güçlerinin Guta'nın batısındaki birliklerle buluşmak üzere olduklarını söyledi.

Doğu Guta'nın kuzey ve güneyi arasında, muhaliflerin elinde sadece 1 km genişliğinde bir alan kaldığı ve buranın da ordunun ateş menzili içinde olduğu bildiriliyor. Komutan, askeri açıdan bunun bölgenin ortadan ikiye bölünmüş olduğu anlamına geldiğini söyledi. Adının açıklanmasını istemeyen rejim yanlısı komutan, Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü'nün bölgenin ikiye ayrıldığı yolunda dün akşam verdiği haberi teyit etti. Failak el Rahman adlı muhalif örgütün İstanbul'da bulunan sözcüsü Wael Alwan ise bölgenin iki yarısı arasında bağlantının kesildiğini yalanladı.