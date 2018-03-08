Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Esad yanlısı komutan duyurdu! 'Doğu Guta bölgesi fiilen ikiye bölündü'

    Esad yanlısı komutan duyurdu! 'Doğu Guta bölgesi fiilen ikiye bölündü'

    Hürriyet Haber
    08.03.2018 - 11:05 | Son Güncelleme:

    Reuters'ın haberine göre, Suriye rejiminden yana olan bir askeri kaynak, muhaliflerin elinde olan Doğu Guta bölgesinin fiilen ikiye bölündüğünü ve bölgenin doğusundan giren Suriye güçlerinin Guta'nın batısındaki birliklerle buluşmak üzere olduklarını söyledi.

    Doğu Guta'nın kuzey ve güneyi arasında, muhaliflerin elinde  sadece 1 km genişliğinde bir alan kaldığı ve buranın da  ordunun ateş menzili içinde olduğu bildiriliyor.

    Komutan, askeri açıdan bunun bölgenin ortadan ikiye bölünmüş olduğu anlamına geldiğini söyledi.

    Adının açıklanmasını istemeyen rejim yanlısı komutan, Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü'nün bölgenin ikiye ayrıldığı yolunda dün akşam verdiği haberi teyit etti.

    Failak el Rahman adlı muhalif örgütün İstanbul'da bulunan sözcüsü Wael Alwan ise bölgenin iki yarısı arasında bağlantının kesildiğini yalanladı.

    Etiketler: son dakika , haberler , HABER
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri