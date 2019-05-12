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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
12.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Esad rejiminin zulüm belgeleri

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Esad rejiminin zulüm belgeleri

Amerikan New York Times gazetesi, Esad rejiminin ülke hapishanelerinde işkence ve ölümleri doğrulayan belgelerini yayınladı. Savaşta Suriye’de 128 bin kişi hapishanelerde kayboldu, 14 bin kişi ise işkencede öldü. NYT’ye göre şimdi rejim yetkilileri adli sorumluluktan kurtulmanın yolunu arıyor.

 

ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesi, Suriyeli üst düzey yetkililerin ülkedeki hapishanelerdeki işkence ve ölümler yaşandığını doğrulayan yazışmalarını yayınladı. Uluslararası Adalet ve Hesap Verilebilirlik Komisyonu’nun (CIJA) ele geçirdiği belgeler, Suriyeli üst düzey yetkililer tarafından verilen gözaltı, işkence ve ölüm emirleri ya da raporları gözler önüne seriyor. Gözaltına alınan binlerce kişinin ölümlerinin doğrulandığı ve hapishanedeki kötü koşulların kabul edildiği yazışmalardan birisi askeri istihbaratın başındaki Refik Şehadeh’e ait. Şahadeh bir belgede, bütün ölümlerin kendisine rapor edilmesi gerektiğini, söz konusu olaylara dâhil olan güvenlik görevlilerinin yargılanma sorumluluğundan kaçınılması için gerekli adımların atılacağını söylüyor. Anne Barnard imzalı haberde, Suriyeli yetkililerin işlenen insan hakları suçları nedeniyle gelecekte yargı önüne getirilmekten endişe ettikleri ifade edildi. Esad rejimi, ülkede sistematik bir şekilde işkence uygulandığını reddediyor.

GÖZALTILAR SÜRÜYOR

Suriye İnsan Hakları Ağı’nın açıkladığı son verilere göre, hapse girdikten sonra yaklaşık 127 bin 916 kişiden bir daha haber alınamadı. Örgüt, bu kişilerin neredeyse 14 bininin işkence esnasında hayatını kaybettiğini belirtiyor. Suriye’de savaşın önceki yıllara göre daha durağan hale gelmesine rağmen 2018 yılında 5 bin 607 kişinin keyfi olarak gözaltına alındığı, bunun ise 2017 yılına göre yüzde 25’lik bir artış anlamına geldiği ifade edildi. NYT gazetesi, savaşın şiddetinin azaldığı dönemde birçok ülkenin Suriye ile ilişkilerini normalleştirme çabasında olduğunu, savaştaki insan hakları ihlalleri konusuna kimsenin dönüp bakmadığını yazdı.

RÜŞVETLE KURTULMUŞ

NYT’nin Türkiye’de konuştuğu işkence mağduru kişilerden biri 31 yaşındaki Muhannad Ghabbaş. Halepli Ghabbaş, Esad karşıtı barışçıl gösterilerde yer almış. 12 gün boyunca işkence gördükten sonra gerçek olmadığı halde ‘bombalı saldırı’ planladığına dair ifadeyi imzalamış. 19 ay hapiste kalan Ghabbaş, daha sonra Suriyeli bir yargıca rüşvet vererek özgürlüğüne kavuşmuş. Mariam Khleif ise hapiste bir ay boyunca sürekli olarak tecavüze uğradığını anlatıyor. NYT, Ghabbaş ve Khalif gibi işkence gördükten sonra ülkeden kaçan kişilerin büyük çoğunluğunun Suriye’de gerekli güvenlik reformları yapılmadığı sürece ülkeye dönme konusunda oldukça isteksiz olduklarını yazdı.

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