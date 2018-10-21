Esad rejiminden DEAŞ ile takas
Terör örgütü DEAŞ, Suriye’nin Suveyda kentinden geçen temmuzda kaçırdığı sivillerden iki kadın ve dört çocuğu Esad rejimi ile yaptığı takas ile dün sabah serbest bıraktı.
AFP’nin haberine göre bunun karşılığında onlarca DEAŞ’lı tutuklu ve hükümlü rejim tarafından serbest bırakılacak. Suriye resmi televizyonu 6 kişinin Suveyda kentine varışlarını görüntüledi. Merkezi İngiltere’de olan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, rejimin de karşılık olarak 60 DEAŞ’lının serbest bırakacağını, ayrıca terör örgütüne 27 milyon dolar (152 milyon TL) fidye ödeneceğini aktardı. DEAŞ çoğunluğu Dürzi 30 civarında sivili kaçırmıştı. Aylar sonra eşiyle buluşan Rasmia Abu Amar isimli kadın, buruk bir mutluluk yaşadığını çünkü oğlunun hâlâ DEAŞ’ın elinde olduğunu söyledi. İkinci bir kadın da dört çocuğuyla serbest bırakıldı.
FRANSA ÜSSÜ MÜ
Öte yandan Suriye’nin doğusunda DEAŞ’ın elindeki son kent Heccin’de ABD öncülüğündeki Koalisyon’un hava saldırıları sonucu 28 DEAŞ’lı öldürüldü. Diğer taraftan Fransız birliklerinin terör örgütü YPG’nin en büyük bileşenini oluşturduğu SDG’nin denetimindeki Rakka vilayetinde bir askeri üs inşasına başladıkları ileri sürüldü.
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