'Esad rejimi pazarlık konusu değil'
RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin dün 4 saat 20 dakika süren canlı yayında halkın sorularını yanıtladı.
“Rusya ile ABD arasında, Suriye konusunda bir anlaşma sağlanabilir mi” sorusuna yanıt veren Putin, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı pazarlık konusu yapmayacaklarını ifade etti. Putin şöyle konuştu: “Rusya, müttefiklerini pazarlık konusu yapmaz. Elbette Suriye’deki mevcut aktörlerle çözüm için çalışmaya hazırız. Suriye’de bugün gelinen noktada Rusya’nın önemli bir hedefi bulunuyor. Türkiye, İran ve ABD ile görüşerek çatışmaları siyasi düzleme çekmek gerekiyor. Bu aşamaya geçilmesi için de Suriye Anayasa Komisyonu bir an önce kurulmalı.” İran-ABD gerilimine de değinen Putin, “Amerikan yönetimi İran’a askeri müdahalede bulunmaya kalkarsa, bu bölge açısından felaket olur” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle