Esad rejimi okul bombaladı: 9 ölü

SURİYE’de Beşar Esad rejiminin İdlib’de bir okula düzenlediği saldırıda 5’i çocuk, 9 sivil hayatını kaybetti. Esad rejimi, yeni yılın ilk gününde İdlib’in güneyindeki Serakib ilçesine bağlı Sermin beldesinde yer alan bir okulu bombaladı. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden alınan bilgiye göre, Selame Abbud okuluna düzenlenen saldırıda 5’i çocuk, toplam 9 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı. Sivil Savunma olay yerinde arama-kurtarma faaliyetlerini sürdürürken, yaralılar yakınlardaki hastanelere sevk edildi.

Saldırının ardından kaydedilen görüntüleri Twitter hesabından paylaşan Milli Savunma Bakanlığı, “Suriye rejimi İdlib’in Sarmin bölgesindeki bir okulu deprem füzesi ile hedef aldı. Rejimin acımasız, insanlık dışı saldırısında 5 çocuk ve 1 öğretmen hayatını kaybederken, çok sayıda masum sivil de yaralandı” açıklamasında bulundu.

1 YILDA EN AZ BİN ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ

Öte yandan muhaliflerin uçak gözlemevi, rejimin yanı sıra, Rus savaş uçaklarının da yeni yılın ilk saatlerinde İdlib kent merkezi, Kefer Secne ve Marşimşe köylerine saldırı düzenlediğini bildirdi. Fransız AFP’nin haberine göre, sadece geçen ay 284 binden fazla kişi saldırılar nedeniyle bölgeden göç etmek zorunda kaldı. Cami, okul, düğün salonu gibi yapılara sığınan binlerce insan, zor kış şartlarında hayatta kalma mücadelesi veriyor. Geride bıraktığımız 2019 yılında en az bin çocukla beraber toplam 11 bin 215 kişi Suriye’deki savaşta yaşamını yitirdi.