Esad rejimi İdlib’in her yerini vuruyor

Bu saldırılarda sadece İdlib’in güneyi değil, Zeytin Dalı harekâtı bölgesine sınır olan ve vilayet sınırları içinde kalan Halep’in batı kırsalları ile İdlib’in doğusu da vuruldu.

Yerel kaynaklara göre, İdlib’in El Hal’deki pazaryeri ile Ariha bölgesinde füzelerle yapılan saldırılarda en az 39 kişi hayatını kaybetti, 70’den fazla kişi de yaralandı.

YENİ HEDEF SERAKİB

Güneyde artık ‘hayalet kasaba’ haline dönmüş olan Maarat El Numan ile birlikte Hulsa, Karasi, Han Toman köyleri top ve havanlarla vuruldu. Yine güneydeki Benin köyüne de çok sayıda füze atıldığı, aynı bölgede Batı Nuhiyah, Doğu Nuhiyah, Tel Hathat ve Ebu Carif köylerinin tamamen Esad güçlerinin eline geçtiği bildirildi. Yerel kaynaklar, bu saldırılara Rusya’nın da savaş uçaklarıyla destek verdiğini öne sürerken, İdlib’in kuzeydoğusu ile güneydoğusunda eşzamanlı olarak başlatılan saldırılarla M5 karayolu üzerinde bulunan stratejik açıdan öneme sahip Serakib’in alınması için ‘kıskaç harekâtı’ yaptığının değerlendirildiğini söylediler.