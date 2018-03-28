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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe
28.03.2018 - 15:26, Son Güncelleme:

Esad rejimi Duma'nın etrafında yığınak yaptı

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Esad rejimi Duma'nın etrafında yığınak yaptı

Suriye'de Beşar Esad rejimi, Doğu Guta'da muhaliflerin elinde tuttuğu son yer olan Duma'nın etrafını sardı. Duma'daki muhalif güçlere bölgeyi terk etmeleri için Pazartesi günü 48 saat süre verilmişti.

El Vatan gazetesi, Ceyş-ül İslam örgütü tarafından kontrol altında tutulan Duma'ya yönelik "dev" bir operasyona hazırlanıldığını duyurdu.

Suriye hükümetinin başlıca müttefiki Rusya'nın Pazartesi günü geç saatlerde, Ceyş-ül İslam'a diğer örgütler gibi İdlib'e tahliyeyi kabul etmeleri için 48 saat süre verdiği belirtilmişti.

Ancat Ceyş-ül İslam militanlarının silahsızlanıp, bölgede kalmak istediğini söyledi.

BM, Rusya'yla müzakerelere karşın çatışmaların sürdüğü Duma'da mahsur kalan 70 bin sivilin durumundan kaygılı.

Suriye hükümeti ve müttefiklerinin Doğu Guta'yı geri almak için şubat ayı ortalarında başlattığı saldırılarda 1700'den fazla kişinin öldüğü belirtiliyor.

80 BİN SİVİL TAHLİYE OLDU

BM, hükümet güçlerinin başkent Şam yakınlarındaki Doğu Guta'da son haftalarda kaydettiği ilereyişin ardından 80 bin sivilin yaya olarak hükümetin kontrolündeki yerlere geçtiğini söylüyor.

Hükümet güçlerinin ilerleyişi Doğu Guta'yı üç farklı bölgeye ayırdı ve bunların en büyüğü Duma çevresinde.

Hükümet ve Harasta ve Arbin bölgelerini kontrol eden muhalif Ahrar el Şam ve Faylak er Rahman örgütleriyle yapılan anlaşmanın ardından 20 bin isyancı ve sivil bölgeden tahliye edilmişti.

Evlerinden olan siviller, aylar süren bombardıman ve gıda, tıbbi bakım ve diğer yaşamsal ihtiyaçlara kısıtlı erişim altında yaşadı.

Şam'da tahliye edilen sivillerle görüşen üst düzey bir BM yetkilisi "yorgun, travma altında ve korkmuş" olduklarını söyledi.

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