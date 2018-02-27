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    Esad 'Putin'e rağmen' saldırdı: 5 sivil öldü

    AA
    27.02.2018 - 16:49 | Son Güncelleme:

    Suriye'de Beşar Esad rejiminin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı ve Rusya'nın duyurduğu 5 saatlik ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda 5 sivil öldü.

    Doğu Guta'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden alınan bilgiye göre, Esad rejimi, BMGK kararı ve ardından Rusya'nın yerel saatle 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) arasında geçerli olacak şekilde ilan ettiği ateşkese rağmen Doğu Guta'yı vurmaya devam etti.

    Rejim, TSİ 10.30 sularında Doğu Guta'daki sivil yerleşimlerden Duma, Cisrin, Beyt Sava ve Merc bölgelerine topçu atışları düzenlemeye başladı.  TSİ 13.00'ten itibaren Kefer Batna, Duma, Zemelka, Hoş el-Zavahra ve Misraba bölgelerine hava saldırları gerçekleştirildi.

    Saldırılarda Duma'da 2, Cisrin'de 2, Misraba'da ise 1 sivil hayatını kaybetti.

    Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Doğu Guta'da yerel saat ile 09.00-14.00 arasında "insani mola" talimatı verdiğini belirtmişti.

    Rusya Suriye Muhalifleri Uzlaştırma Merkezi Başkanı Yuri Yevtuşenko de gece saatlerindeki açıklamasında, karara Esad rejiminin uyacağını söylemişti.
    BMGK de 24 Şubat'ta Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejim kuşatması altında bulunan Doğu Guta'daki durumu ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı alındığını duyurmuştu. Kararda, Suriye genelinde insani yardımların “güvenli, engelsiz ve sürdürülebilir” bir şekilde ulaştırılabilmesi ve “durumu ağır hasta ve yaralıların” tahliye edilebilmesi için tüm taraflardan “gecikmeden” çatışmaları en az 30 gün durdurmaları talep edilmişti.

    Etiketler: son dakika , haberler , HABER
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