Esad, onur nişanını Fransa’ya iade etti
ABD, Fransa ve İngiltere’nin 14 Nisan’da Suriye’ye yönelik füze saldırısı sonrası Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Fransa’nın geri almakla tehdit ettiği onur nişanını (Legion d’honneur) kendi isteğiyle iade etti. Esad, “ABD’nin kölesi olan bir ülkenin onur nişanını tutmayacağını” belirtti.
Suriye Dışişleri Bakanlığı, Suriye Devlet Başkanı Esad’ın 2001 yılında dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac’ın kendisine verdiği onur nişanını geri verdiğini duyurdu.
Açıklamada Fransa’nın en yüksek düzeyli nişanı olan ve Esad’a takdim edilen “Büyük Haç” şeklindeki “Legion d’honneur”un Suriye’de Batı Avrupa ülkelerini temsil eden Romanya Büyükelçiliği vasıtasıyla geri gönderildiği kaydedildi.
Bakanlık kararın Fransa’nın Suriye hükümetine ait hedeflere yapılan saldırıya katılması nedeniyle alındığını vurgulayarak, ABD’nin talimatlarını takip eden bir ülkenin nişanını elde tutmanın Suriye’yi onurlandırmadığı ifade edildi.
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