Esad ile terör örgütü YPG bir kez daha masaya oturdu
Esad yönetiminin, terör örgütü YPG ile bir kez daha masaya oturduğu bildirildi.
NTV'de yer alan habere göre açıklama ana unsurunu terör örgütü YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nden geldi.
Uluslararası Associated Press haber ajansına göre Suriye Demokratik Güçleri'nin siyasi kolu olarak gösterilen Suriye Demokratik Konseyi'den bir heyet, geçen hafta Şam'da Esad yönetiminden yetkililerle biraraya geldi.
Suriye Demokratik Konseyi görüşmede özerk yönetim konusunun ele alındığını duyurdu; kendilerine özerk yönetim sağlanması için anayasal reformlar yapılmasını talep etti. Ancak bu konuda Esad rejiminden olumlu yanıt alınmadı.
Görüşmede müzakerelerin sürdürülmesi kararlaştırıldı. Suriye Demokratik Konseyi, gelecek ay ülke genelinde yapılacak yerel seçimlere katılmama kararı aldıklarını da duyurdu.
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